"Слезы наворачиваются": журналистка рассказала трогательную историю об украинских военных

Трое военных ехали на некоторое время домой

Украинская журналистка рассказала историю о трех военных, с которыми она ехала в поезде. Эти люди сильно впечатлили ее своим сильным духом, вежливостью и тактичностью.

История произошла еще в августе прошлого года. Тогда военные возвращались на некоторое время домой. Двое, которым лет по 50, были из Шепетовки, а младший, которому примерно 25, жил под Киевом. Об этом заместитель главного редактора "Украинского радио" Светлана Мялик написала на своей странице в Facebook.

"Не бойтесь. Мы едем с вами, мы в Шепетовку, — сказал старший и сразу начал прятать свое и оружие собратьев в отсек для чемоданов. — А я и не пугаюсь, ребята. Вы ведь наши защитники. Может, голодны с дороги? На столе пакет с едой. Угощайтесь", — рассказывает Мялик.

В свою очередь военные ответили, что хотели бы выпить воды и поспать. Они были уставшими и находились в пути несколько дней.

"Вы простите, но мы снимем обувь и верхнюю одежду. Мы несколько дней без душа… Так что плохо пахнем… Простите нас… Мечтаем, чтобы помыться, — смущенно говорит "старший", наиболее говорящий.

Ну, вы что, ребята? Вы же за нас на фронте стоите. За нашу жизнь и покой. Располагайтесь, отдохните хоть эти несколько часов в покое и тепле.

Я выхожу из купе, чтобы военные свободнее чувствовали себя. Слезы наворачиваются", — пишет журналистка.

Спустя некоторое время Светлана вернулась в купе. По ее словам, молодой военный на верхней полке погрузился в телефон и все время смотрел какой-то фильм. За время он проронил лишь пару слов. А его старшие побратимы рассказывали о семьях, женах и "грелись мыслями о встрече".

"Я особо не спрашивала, где и как ребята служат и куда едут дальше. Сказали, что их задача "готовить конфеты для Путина". И что уезжают из Полтавы. А еще — что билеты покупали за свой счет. Что государство (власть) часто забывает о них… Грустно…", — подчеркнула автор поста.

Когда они поговорили и журналистка пошла спать, она, как сама отметила, стала думать, почему все происходит именно так.

"Ведь должны ценить, беречь, уважать и поддерживать всем, чем только можем наших защитников и защитниц, которые света белого не видят в этой проклятой войне. Своим телом они стоят за каждого из нас. Расплачиваются здоровьем и жизнью за нашу с вами свободу", — сказала она.

Фото: Светлана Мялик

Эта ситуация лишь в очередной раз подтвердила, что наши военные — невероятно сильные люди.

"А еще я поняла, что ни один Трамп с его позицией не способен заставить нас перестать сражаться. Ибо как сказал "старший" – "они пришли к нам, на нашу землю и мы будем ее защищать до последней минуты нашей жизни".

И в этом мы все, в этом Украина. Воля и свобода – важнейшие ценности", — говорит Мялик.

Напомним, ранее "Телеграф" показал эксклюзивные фото, как встречают украинских военных на вокзале Донбасса.