Влада Торецька витратить на своє утримання в десятки разів більше, ніж на підтримку ВПО

На 2025 рік не забули також закласти 1 мільйон гривень на розробку Стратегії післявоєнного відновлення

Влада Торецької ОТГ у Донецькій області, яка частково вже окупована росіянами, на 2025 рік заклала до бюджету 84 мільйони гривень на "утримання державного управління". Ця сума становить третину від всього бюджету.

При цьому чиновники вирішили витратити на соціальний захист мешканців громади практично в 6 разів менше грошей — на це планують виділити менше 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляють журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на розпорядження начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика.

Важливо розуміти, що на території Торецької громади йдуть запеклі бої, і росіяни вже частково захопили місто та околиці. Наразі відомо, що було евакуйовано близько 95% усіх жителів.

При цьому місцеві чиновники повною мірою закладають до бюджету гроші на своє утримання, культуру та стратегію розвитку громади після війни.

Однак на матеріальну підтримку внутрішньо переміщених осіб заклали лише 0,5% від бюджету — трохи більше 1 мільйона 453 тисячі гривень. І розраховувати на допомогу можуть не всі.

Гроші зможуть отримати виключно ті люди з Торецької громади, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, отримали поранення через бойові дії чи виховують дітей з інвалідністю.

Торецька громада вже частково захоплена росіянами

Загалом у 2025 році видатки загального фонду бюджету громади становлять 271 мільйон 153 тисячі 677 гривень. Найбільше грошей передбачили для економічної діяльності понад 88 мільйонів 300 тисяч гривень.

Ще понад 84 мільйони заклали на утримання державного управління. "Видатки на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетної сфери заплановані в повному обсязі, відповідно до штатної чисельності", — йдеться у повідомленні.

При цьому на житлово-комунальну сферу планують витратити 1 мільйон 638 тисяч гривень. На освіту – 61 мільйон 404 тисячі гривень, на охорону здоров’я понад 9 мільйонів гривень, на культуру та мистецтво 8 мільйонів 537 тисяч гривень та на спорт – майже 326 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що піхота та техніка ЗСУ тіснять росіян у Торецьку. Сили оборони України зуміли вибити росіян із території місцевого підприємства.