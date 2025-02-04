Власти Торецка потратят на свое содержание в десятки раз больше, чем на поддержку ВПО

На 2025 год не забыли также заложить 1 миллион гривен для разработки Стратегии послевоенного восстановления

Власти Торецкой ОТГ в Донецкой области, которая частично уже оккупирована россиянами, на 2025 год заложили в бюджет 84 миллионов гривен на "содержание государственного управления". Эта сумма составляет треть от всего бюджета.

При этом чиновники решили потратить на социальную защиту жителей громады практически в 6 раз меньше денег — на это планируют веделить менее 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщают журналисты "Слідство.Інфо" ссылаясь на распоряжение начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика.

Важно понимать, что на территории Торецкой громады идут ожесточенные бои и россияне уже частично захватили город и окрестности. На данный момент известно, что было эвакуировано около 95% всех жителей.

При этом местные чиновники во всю закладывают в бюджет деньги на свое содержание, культуру и стратегию развития громады после войны.

Однако на материальную поддержку внутренне перемещенных лиц заложили всего 0,5% от бюджета — чуть более 1 миллиона 453 тысячи гривен. И рассчитывать на помощь могут далеко не все.

Деньги смогут получить исключительно те люди из Торецкой громады, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, получили ранения из-за боевых действий или воспитывают детей с инвалидностью.

Торецкая громада уже частично захвачена русскими

Всего в 2025 году расходы общего фонда бюджета громады составляют 271 миллион 153 тысячи 677 гривен. Больше всего денег предусмотрели для экономической деятельности — более 88 миллионов 300 тысяч гривен.

Еще более 84 миллионов заложили на содержание государственного управления. "Расходы на оплату труда с начислениями работников бюджетной сферы запланированы в полном объеме, согласно штатной численности" — говорится в сообщении.

При этом на жилищно-коммунальную сферу планируют потратить — 1 миллион 638 тысяч гривен. На образование — 61 миллион 404 тысячи гривен, на здравоохранение более 9 миллионов гривен, на культуру и искусство 8 миллионов 537 тысяч гривен и на спорт — почти 326 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пехота и техника ВСУ теснят россиян в Торецке. Силы обороны Украины сумели выбить россиян с территории местного предприятия.