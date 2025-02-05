Це не Київ: Трамп назвав місто України, яке добре підходить для інвестицій у нерухомість

Йдеться про одне з міст на півдні країни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Україна може мати добрі перспективи щодо розвитку проектів нерухомості. Особливу увагу він звернув на одне із міст.

Про це пише газета Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що таку заяву американський політик зробив під час діалогу з українським президентом Володимиром Зеленським восени 2024 року.

Серед українських міст Трамп особливо виділив Одесу у цьому плані.

У матеріалі зазначено, що Дональд Трамп часто розмірковує про зовнішню політику "у термінах нерухомості". Так, наприклад, у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, що Сектор Гази є "першокласною нерухомістю".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України". Він додав, що "зробить усе", щоб зупинити війну. Американський лідер наголосив, що війна, яку Росія веде проти України, — це "абсолютна бійня".