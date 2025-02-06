Аварійні відключення світла діють по Україні. Яким областям не пощастило

Обмеження введено з самого ранку

У четвер, 6 лютого, в декількох областях України введено графіки аварійного відключення світла (ГАВ). Вони торкнулись регіонів, де наразі спостерігається найбільший дефіцит електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", обмеження введено на території 7 областей. Дефіцит виник через пошкодження мережі.

"У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення", — йдеться у повідомлені.

Дніпропетровська та Донецька області

Як пише ДТЕК, аварійні включення застосовують на території Дніпропетровської та Донецької областей протягом доби 6 лютого.

Сумська область

Також відключатимуть світло 6 лютого і в Сумській області, повідомили в "Сумиобленерго".

"За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 09:11 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", — йдеться у повідомленні.

До того ж енергетики зауважили, що черги за графіками аварійних відключень не збігаються з чергами за погодинних стабілізаційних відключень.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині за командою "Укренерго" з 09:17 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії. Час відключення світла в області може стати більшим, адже одночасно будуть застосовуватись і звичайні графіки, і аварійні.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" повідомили про застосування ГАВ в області.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримана команда на ведення 1-ї черги ГАВ", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що аварійні та екстрені графіки відключення вводять за дефіциту електроенергії у мережі, який наразі цілком міг виникнути за значного похолодання та сніжної погоди.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" відповіли, чи вводитимуть масові графіки відключень за сильного похолодання та снігопадів.