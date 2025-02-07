Інформація про запуск "Орєшніка" брехня? У ЗСУ помітили цікаву деталь

"Орєшнік" перетворюється на ще одне "брязкальце" Путіна

Ймовірне застосування Росією по Україні балістичної ракети "Орєшнік" викликає чимало питань. Адже достеменно невідомий навіть її тип та яку бойову частину вона може нести.

Як зазначив "Телеграфу" капітан ЗСУ, доцент кафедри військова політологія Військового ін-ту КНУ ім. Т.Шевченка, кандидат політичних наук Назар Крицкалюк, існує кілька основних версій походження ракети.

"Комплекс "Іскандер", комплекс "Кедр", С-26 "Рубіж". Зараз ракету класифікують, як С-26 "Рубіж". Враховуючи заяви РФ про "новітню" ракету, треба їх розцінювати більше, як важіль політичного тиску, ніж воєнну загрозу", — каже Крицкалюк.

За його словами, фактична частота використання Кремлем "Орєшніка" перетворює його ще одне "брязкальце" очільника РФ Володимира Путіна. Перше застосування цієї ракети для удару по Дніпру викликало міжнародний резонанс, що позитивно вплинуло і на зв'язок адміністрації США та України.

"Іншим вагомим фактором став початок Курської операції ЗС України. Операція у Курській області є не тільки вагомим аргументом для майбутніх перемовин, але й великою внутрішньою проблемою Путіна. Він втратив свою картинку "непереможної армії" та фактично досяг межі своєї пропаганди, яка будувалась на політиці ядерного залякування", — пояснює Крицкалюк.

Він каже, що тривалий час ця тактика струмувала Захід у допомозі Україні. А велику роль у цій кремлівській компанії залякування та підвищення світової напруги зіграли авторитетні західні ЗМІ, які підхопили хвилю новин з приводу "Орєшніка" та створили резонанс міжнародного масштабу.

"Причиною такого резонансу на заході стала громадська зацікавленість у питанні України, що дозволило таким виданням, як "Reuters", "FOX NEWS", "New York Time", здійснити цілу інформаційну компанію та підняти свої рейтинги на цій темі. Таким чином Путін зміг досягти своєї головної мети — підвищення світової напруги, а західні ЗМІ через бажання підняти свої рейтинги довершили цей процес та посилили Кремль", — пояснює громадський діяч.

За його словами, це добре показує стаття "New York Time" про начебто застосування "Орєшніка" по Україні 06.02.2025 року. Адже сам автор статті, колумбійський журналіст Девіда Екса, має сумнівну компетентність, він не спеціалізується на воєнно-політичних новинах. Тому фактично його стаття та наголос на "Орєшніку" скоріш за все намагання тримати рейтинги видання та просто привернути громадську увагу.

"Питання застосування міжконтинентальної ракети по Україні є більше політичним, ніж воєнним. Оскільки направлене на підвищення залякування об’єднаної антипутінської коаліції, ніж на виконання якихось конкретних військових задач. Тільки сильна позиція України та об’єктивна оцінка суспільством новин та обстановки може повпливати на придушення цієї путінської стратегії залякування", — резюмував Крицкалюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно був запуск "Орєшніка" на Київ і яка офіційна інформація.