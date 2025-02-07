Информация о запуске "Орешника" ложь? В ВСУ заметили интересную деталь

"Орешник" превращается в еще одну "погремушку" Путина

Вероятное применение Россией по Украине баллистической ракеты "Орешник" вызывает множество вопросов. Ведь доподлинно неизвестен даже ее тип и какую боевую часть она может нести.

Как отметил "Телеграфу" капитан ВСУ, доцент кафедры военная политология Военного института КНУ им. Т.Шевченко, кандидат политических наук Назар Крицкалюк, существует несколько основных версий происхождения ракеты.

"Комплекс "Искандер", комплекс "Кедр", С-26 "Рубеж". Сейчас ракету классифицируют, как С-26 "Рубеж". Учитывая заявления РФ о "новейшей" ракете, нужно их расценивать больше как рычаг политического давления, чем военную угрозу", — говорит Крицкалюк.

По его словам, фактическая частота использования Кремлем "Орешника" превращает его еще в одну "погремушку" главы РФ Владимира Путина. Первое применение этой ракеты для удара по Днепру вызвало международный резонанс, что положительно отразилось и на связи администрации США и Украины.

"Другим весомым фактором стало начало Курской операции ВС Украины. Операция в Курской области является не только весомым аргументом для будущих переговоров, но и большой внутренней проблемой Путина. Он потерял свою картинку "непобедимой армии" и фактически достиг предела своей пропаганды, которая строилась на политике ядерного устрашения", — объясняет.

Он говорит, что долгое время эта тактика сдерживала Запад в помощи Украине. А большую роль в этой кремлевской компании устрашения и повышения мирового напряжения сыграли авторитетные западные СМИ, которые подхватили волну новостей по поводу "Орешника" и создали резонанс международного масштаба.

"Причиной такого резонанса на мероприятии стала общественная заинтересованность в вопросе Украины, что позволило таким изданиям, как "Reuters", "FOX NEWS", "New York Time", осуществить целую информационную компанию и поднять свои рейтинги на этой теме. Таким образом Путин смог достичь своей главной цели — повысить мировое напряжение, а западные СМИ из-за желания поднять свои рейтинги довершили этот процесс и усилили Кремль", – объясняет общественный деятель.

По его словам, это хорошо показывает статья "New York Time" о якобы применении "Орешника" по Украине 06.02.2025 года. Ведь автор статьи, колумбийский журналист Дэвида Экса, имеет сомнительную компетентность, он не специализируется на военно-политических новостях. Поэтому фактически его статья и упор на "Орешник", скорее всего, попытки удержать рейтинги издания и просто привлечь общественное внимание.

"Вопрос применения межконтинентальной ракеты по Украине является более политическим, чем военным. Поскольку направлен на повышение запугивания объединенной антипутинской коалиции, чем на выполнение каких-то конкретных военных задач. Только сильная позиция Украины и объективная оценка обществом новостей и обстановки может повлиять на подавление этой путинской стратегии запугивания", — резюмировал Крицкалюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли был запуск "Орешника" по Киеву и какая официальная информация.