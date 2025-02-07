В Украине пересмотрят правила призыва в армию: от чего откажутся

Изменения являются частью реформ ВСУ по стандартам НАТО

Из-за военной агрессии России, в Украине с 24 февраля 2022 года объявлены всеобщая мобилизация и военное положение, а призыв на срочную военную службу не проводится. В то же время руководство страны думает над тем, чтобы навсегда отказаться от комплектования Вооруженных сил военнослужащими-срочниками.

Об этом в Telegram написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Там речь идет о следующих изменениях:

срочную службу предлагается упразднить;

будут добавлены базовая военная служба и служба резервистов;

система подписания и продления контрактов будет изменена;

будет проводиться ротация военных — их планируют переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;

военные будут получать звание и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет. Это называется "карьера после войны".

По словам Гончаренко, данные изменения являются частью реформ Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. В то же время, большая часть этих изменений заработает после окончания войны с Россией.

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