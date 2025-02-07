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В Украине пересмотрят правила призыва в армию: от чего откажутся

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
В Украине хотят отменить призыв на срочную службу навсегда Новость обновлена 07 февраля 2025, 17:33
В Украине хотят отменить призыв на срочную службу навсегда. Фото Коллаж "Телеграфа"

Изменения являются частью реформ ВСУ по стандартам НАТО

Из-за военной агрессии России, в Украине с 24 февраля 2022 года объявлены всеобщая мобилизация и военное положение, а призыв на срочную военную службу не проводится. В то же время руководство страны думает над тем, чтобы навсегда отказаться от комплектования Вооруженных сил военнослужащими-срочниками.

Об этом в Telegram написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Там речь идет о следующих изменениях:

  • срочную службу предлагается упразднить;
  • будут добавлены базовая военная служба и служба резервистов;
  • система подписания и продления контрактов будет изменена;
  • будет проводиться ротация военных — их планируют переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;
  • военные будут получать звание и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет. Это называется "карьера после войны".

По словам Гончаренко, данные изменения являются частью реформ Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. В то же время, большая часть этих изменений заработает после окончания войны с Россией.

Ранее "Телеграф" писал, кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Россия #Война #Нардеп #Мобилизация #Алексей Гончаренко #Срочная военная служба