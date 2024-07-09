Підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії в Німеччині екстрадували із Чехії: коли відбудеться суд

Найближчими днями він постане перед судом

У Німеччині поліція продовжує розслідувати загибель дев’ятирічної Валерії з України. Майже за чотири тижні після арешту підозрюваного в Празі, 9 липня його екстрадують до Саксонії.

Старший прокурор Інгрід Бургхарт розповіла, що підозрюваного вже доставила чеська поліція на кордон між двома країнами. Німці забрали його там і перевезли до Хемніц, пише Bild.

Вона додала, що спочатку чоловіка доставлять до поліцейського управління міста. Там пройде процедура пізнання. Потім його відвезуть до окружного суду Хемніца, де він постане перед слідчим суддею. Після цього він зможе прокоментувати висунуті проти нього звинувачення. Далі буде прийнято рішення про подальше затримання підозрюваного.

Нагадаємо, що 9-річна Валерія безвісти зникла 3 червня дорогою до школи. Востаннє її бачили того дня о 6:50 ранку, вона прямувала до автобусної зупинки. У школі, де навчалася дівчинка, не звернули уваги на її відсутність і не повідомили її матері. Мати дівчинки забила на сполох о 18:30 того ж дня, коли Валерія так і не повернулася додому. Після більш ніж тижня інтенсивних пошуків її знайшли мертвою у лісі. За версією слідства, дев’ятирічну дитину було вбито.

У день, коли дівчинка зникла, підозрюваний чоловік перебував у місті Дебельн та писав її матері. Камери спостереження зафіксували його неподалік будинку, де проживала родина українських біженців, пише Bild. Після цього чоловік виїхав на автомобілі Peugeot 206 CC із Дебельна до Праги. Там його й затримали в одному із ресторанів.

У справі про вбивство 9-річної українки як підозрюваний також фігурував 55-річний Геннадій, біженець із України. Він також мав стосунки з матір’ю загиблої. Але підозри з нього зняли після того, як він сам з’явився в поліцію і надав алібі. Чоловік підтвердив, що у день зникнення дівчинки перебував у Стамбулі. Там він лікував зуби.

Як повідомляв "Телеграф", за попередніми даними слідства, доказів сексуального злочину проти Валерії немає. Місце, де знайшли тіло, було далеко від будь-яких стежок, глибоко в підліску (воно знаходиться десь за три кілометри від її будинку).