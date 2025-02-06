Україна отримала перші винищувачі від Франції. Таких у ЗСУ ще ніколи не було

Про постачання цих літаків було оголошено ще влітку 2024 року

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Тепер він допомагатиме захищатиме українське небо.

Про це 6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). За його словами, українські пілоти пройшли багатомісячну підготовку на цих літаках.

"6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких винищувачів "Mirage 2000". Перший з них прибув до України сьогодні", — написав Лекорню.

Mirage 2000 – що про них відомо

Dassault Mirage 2000 – це універсальний французький багатоцільовий реактивний винищувач. Його особливість – трикутне крило, що забезпечує покращену маневреність та зменшене навантаження на крило порівняно з іншими винищувачами, такими як F-15 та F-16. Mirage 2000-5F був зроблений у рамках програми модернізації, розпочатої у 1991 році.

Максимальна швидкість Mirage 2000 становить приблизно 2340 км/год (2,2 Маха) на висоті. Максимальна висота роботи – 18,2 тисячі метрів. Mirage 2000 оснащений радаром RDY, який дає можливість огляду/знищення і може відстежувати кілька цілей одночасно і вражати чотири з них.

Фото: Вікіпедія

Характеристики:

екіпаж – 1 особа;

максимальна швидкість — 2340 кілометрів на годину;

бойовий радіус – 1488 кілометрів;

дальність польоту – 3335 кілометрів;

практична стеля – 18 кілометрів;

довжина літака – 14,36 метра;

висота – 5,30 метра;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що постачання решти винищувачів заплановано на 1 квартал 2025 року.