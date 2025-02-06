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Україна отримала перші винищувачі від Франції. Таких у ЗСУ ще ніколи не було

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Україна отримала перші Mirage 2000 Новина оновлена 06 лютого 2025, 12:59
Україна отримала перші Mirage 2000. Фото Wikipedia

Про постачання цих літаків було оголошено ще влітку 2024 року

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Тепер він допомагатиме захищатиме українське небо.

Про це 6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). За його словами, українські пілоти пройшли багатомісячну підготовку на цих літаках.

"6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких винищувачів "Mirage 2000". Перший з них прибув до України сьогодні", — написав Лекорню.

Mirage 2000 – що про них відомо

Dassault Mirage 2000 – це універсальний французький багатоцільовий реактивний винищувач. Його особливість – трикутне крило, що забезпечує покращену маневреність та зменшене навантаження на крило порівняно з іншими винищувачами, такими як F-15 та F-16. Mirage 2000-5F був зроблений у рамках програми модернізації, розпочатої у 1991 році.

Максимальна швидкість Mirage 2000 становить приблизно 2340 км/год (2,2 Маха) на висоті. Максимальна висота роботи – 18,2 тисячі метрів. Mirage 2000 оснащений радаром RDY, який дає можливість огляду/знищення і може відстежувати кілька цілей одночасно і вражати чотири з них.

Фото: Вікіпедія

Характеристики:

  • екіпаж – 1 особа;
  • максимальна швидкість — 2340 кілометрів на годину;
  • бойовий радіус – 1488 кілометрів;
  • дальність польоту – 3335 кілометрів;
  • практична стеля – 18 кілометрів;
  • довжина літака – 14,36 метра;
  • висота – 5,30 метра;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що постачання решти винищувачів заплановано на 1 квартал 2025 року.

Теги:
#Франція #Винищувач #Mirage 2000 #Себастьян Лекорню