Летів дуже дивно: біля України помітили загадковий об’єкт (карта)

Борт зник за кілька хвилин

Біля кордонів з Україною було зафіксовано загадковий літак. Він відображався на радарі не так, як решта літальних апаратів.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Зазначається, що висота та швидкість літака регулярно то падала до 0, то підвищувалася.

Об’єкти з такими номерами, судячи з даних із відкритих джерел, належав Моногольським авіалініям. У картці літального апарату відсутня будь-яка інформація.

Також варто додати, що дива загадкового літака спостерігалися протягом усього польоту. Висота та швидкість "стрибала" в ході всього шляху.

Важливо, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цієї зими над Україною було зафіксовано черговий загадковий літак. Це був пасажирський російський літак із максимальною дальністю польоту понад 11 тис. км.