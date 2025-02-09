Летел очень странно: возле Украины заметили загадочный объект (карта)

Борт исчез через несколько минут

У границ с Украиной был зафиксирован загадочный самолет. Он отображался на радаре не так, как остальные летательные аппараты.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что высота и скорость самолета регулярно то падала до 0, то повышалась.

Объекты с такими номерами, судя по данным из открытых источников, принадлежал Моногольским авиалиниям. В карточке летательного аппарата отсутствует любая информация.

Также стоит добавить, что странности загадочного самолета наблюдались на протяжении всего полета. Высота и скорость "прыгала" в ходе всего пути.

Важно отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что этой зимой над Украиной был зафиксирован очередной загадочный самолет. Это был пассажирский российский самолет с максимальной дальностью полета более 11 тыс. км.