Яка ситуація з військовою допомогою від США: Зеленський сказав, чи варто турбуватися

Україна може битися без американської військової підтримки, але це буде значно важче, ніж зараз

США не зменшували обсяги військової допомоги для України, Збройні сили отримують те, що повинні були отримувати. Проте говорити про нові пакети озброєння та боєприпасів зараз ще зарано.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, повідомляє "Радіо Свобода". Він зазначив, що в плані підтримки турбуватися не потрібно, вона триває.

"У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки. Вона не зупинена, вона триває, за це я вдячний США", – сказав він.

При цьому, за словами президента, не йдеться про нові пакети, обговорювати це питання поки що рано. Зеленський зазначив, що Україна може битися без американської військової підтримки, але це буде значно важче, ніж зараз.

"Ми будемо слабшими, і чи втримаємося — я не впевнений", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин з Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн. Зокрема у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.

При цьому замороження допомоги США Україні, розпорядження про яке президент Штатів Дональд Трамп направив Державному департаменту, не стосується двох основних програм військової допомоги нашій країні. Роз'яснення з цього приводу дав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.