Зеленський назвав умову зустрічі з Путіним та озвучив втрати у війні: головне з нового інтерв’ю

Головні заяви президента з нового інтерв’ю

Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану. У ньому він відповів на питання про стан справ на фронті, залежність від західної допомоги, а також розвіяв деякі російські наративи.

Повну версію інтерв’ю оприлюднено в Youtube-каналі Моргана. "Телеграф" наводить головні заяви.

Про втому від війни

Зеленський каже, що Україна вже три роки перебуває у стані війни, тому безперечно є якась втома. Однак у неї ще вистачає енергії, щоб боротися за своє існування.

"Путін не дочекається, щоб я вичерпався, ми боремося за наше життя та існування, у нас немає іншого вибору", — сказав він.

При цьому він додав, що Україна вистачить ресурсів, щоб досягти справедливого і тривалого світу для всіх.

Зеленський також наголосив, що боротьба йде не лише проти Росії, а й за підтримку союзників. При цьому Москва розпочала на Заході масштабну кампанію з дезінформації та проводить дестабілізацію деяких країн, щоб зруйнувати єдність. Крім того, росіяни заручилися підтримкою Північної Кореї, яка навіть надіслала своїх людей на фронт.

Про західну підтримку та звільнення територій

Зеленський каже, що Україна зараз перебуває у кращому становищі, ніж у 2022 році. Він зазначив, що зараз 40% озброєння вона вже здатна виробляти самостійно.

Цієї зброї все ще недостатньо і без допомоги Заходу Україна продовжуватиме втрачати території. Однак Зеленський не згоден із твердженням, що країна програє за шість місяців, якщо залишиться без підтримки.

"Україна отримала лише $46 мільярдів з обіцяних $77 мільярдів у вигляді зброї, а частина коштів залишилася у США на виробництво озброєння", — сказав він.

Про втрати

Глава держави повідомив, що втрати росіян оцінюються у 300-350 тисяч осіб убитими та 600-700 тисяч людей пораненими. 50-70 тисяч людей зникли безвісти.

"У війні загинули приблизно 45 100 наших людей, 390 тисяч — поранено", — сказав він.

При цьому він зазначає, що тисячі людей залишаються у російському полоні, але не зміг назвати точну цифру. При цьому він уточнив, що десь 19 500-19 800 дітей були насильно вивезені до Росії.

Про закінчення війни

Він сказав, що Україна не йтиме на територіальні поступки, але додав, що зараз повернути окуповані землі силою не вийде.

"Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території: ми адекватні люди й не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що станеться", — зазначив український президент.

Зеленський припустив, що він навіть може за певних умов піти на переговори з Путіним.

"Якщо зустріч із Путіним для досягнення мирної угоди це буде єдиний варіант, то ми, безумовно, підемо на таку зустріч", — додав він.

Глава держави додав, що в переговорах обов’язково мають брати участь Європа та США, але наголосив, що Путін не хоче миру, а прагне знищення України.

"Росіяни не хочуть закінчити війну, тому я їм точно не підходжу, тому що їм потрібна тут своя людина-маріонетка", — сказав Зеленський.

Окремо він підкреслив тему гарантій безпеки, наголосивши на ролі НАТО в цьому. За його словами, без НАТО війна може повторитись знову.

Однак якщо Альянс не захоче приймати Україну до свого складу, то альтернативою може бути ядерна зброя.

Про Трампа

Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп не послабить підтримку України, оскільки це призведе до перемоги Росії і може спричинити третю світову війну. Тому він розкритикував тих прихильників президента США, які натякають на припинення допомоги, назвавши їх безвідповідальними.

Про Такера Карлсона

Великий фрагмент інтерв’ю стосувався відповіді на критику журналіста Карлсона. Зокрема Зеленський прокоментував наратив про його нібито нелегітимність.

"Щодо моєї легітимності мене обрали 73% мого населення, і я завжди казав, що я відкритий до виборів", — сказав він.

Говорячи про "репресії проти опозиції", про які розповідав Карлсон, Зеленський нагадав, що Віктор Медведчук є родичем Путіна і через нього українській владі передавалися ультиматуми на початку війни.

"Коли почалася війна, Путін передавав свої ультиматуми через ОПЗЖ, а Медведчук та його колеги вимагали, щоб Україна пішла Путіну… Медведчук правив би Україною. Було б як у Білорусі чи Чечні, а я втік би за кордон. У результаті ми заарештували Медведчука і обміняли на 200 військових", — сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що зараз усі його політичні опоненти живі, залишаються в Україні та продовжують відвідувати парламент. Навіть члени колишньої ОПЗЖ.

Підсумовуючи сказане, Зеленський запропонував Карлсону "припинити лизати дупу Путіну", розібратися що відбувається в Україні та не працювати на Росію.

Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів, що Трамп запрошував його на інавгурацію, проте він не приїхав, оскільки вважав цей візит "не відповідним"