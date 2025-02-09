О завершении войны, выборах и возврате территорий: главные заявления Зеленского из нового интервью

Главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью британскому вещателю ITV News. В нем он оценил перспективы завершения войны в 2025 году, выборов и освобождения территорий.

Видеозапись интервью была обнародована в youtube-канале президента. "Телеграф" приводит главные заявления.

О завершении войны

Зеленский считает, что на сегодняшний день есть все возможности достичь быстрого завершения войны. Однако он не уверен сможет ли президент США Дональд Трамп реализовать свои планы.

Поэтому Зеленский убежден, что Украина должна оставаться сильной и надеется на то, что Западу удастся "дожать" Россию. В этом плане он вспомнил о санкциях, которые имеют недостатки.

"Санкции водились, спасибо партнерам, и это имеет влияние на экономику России. Но она всегда успевала адаптироваться к тем или иным санкциям", — сказал он, добавив, что для всегда оставались пробелы.

Зеленский отметил, что Украине надо вернуть 8 миллионов людей из-за границы, а для этого им надо пообещать, что Россия не придет с оружием еще раз.

"Мы сегодня не говорим о справедливости для нас. Мы говорим об окончании горячей стадии войны. Справедливый постоянный мир для нас очень важен, но давайте сделаем какие-то шаги, гарантии безопасности тогда можно говорить о завершении горячей стадии войны".

О выборах

Зеленский отмечает, что россиянам необходим на посту президента Украины "свой человек", который будет управлять страной так, чтобы Кремль мог использовать ее как "сырьевой придаток", и блокировать сближение с Европой.

При этом он добавил, что не боится выборов и готов к их проведению. Однако он отметил, что для этого необходимо отменить или приостановить военное положение. Это станет паузой на поле боя, чем обязательно воспользуются россияне.

Кроме того, по его словам, не совсем понятно, как в этом случае будут голосовать военные с передовой, а также 8 миллионов людей за границей. Он добавил, что миллионы людей, находятся в оккупации и если этим людям не дать возможности проголосовать, то россияне начнут раздувать тему нелегитимности выборов. В противном же случае, захватчики заставят их голосовать за выгодного им кандидата.

"Это будет происходить. Будет примерно тот же референдум, который был в Крыму, то есть референдум под дулом оружия. Вот что происходит и чего хотят русские. Именно этого. Полной дестабилизации в Украине", — сказал он.

О возвращении территорий

Зеленский уверен, что Украина сможет вернуть свои территории в будущем. По его словам, даже те страны, которые поддерживают Россию, не признают оккупацию Крыма и других частей Украины.

Он отметил, что это говорит о том, что РФ построила союзы не базируясь на общих идеях, а на сиюминутной выгоде.

"Пока Путин может влиять на них шантажом, влиянием, оружием и деньгами… на этих вещах нельзя построить стабильные отношения. Можно построить только временное влияние. Да, это может быть не на год и не на два, это может быть на 10 лет", — сказал он.

В то же время он отметил, что все нынешние союзники России имеют уважение к принципу территориальной целостности и суверенитета другого государства. Поэтому он убежден, что как только Москва ослабнет, то все украинские территории вернутся. И задача Киева сделать так, чтобы они вернулись быстрее и дипломатическим путем.

Ранее Зеленский рассказал, что США не уменьшали объемы военной помощи для Украины, Вооруженные силы получают то, что должны были получать. Однако говорить о новых пакетах вооружения и боеприпасов сейчас еще рано.