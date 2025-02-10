Мобилизовать могут с 18? Кто подлежит призыву в 2025 году

К 25 годам призывают только военнообязанных

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этих условиях важно понимать, кого могут призвать в армию и какие требования действуют для военнообязанных в 2025 году.

Мобилизационный возраст регламентируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Однако существуют разные категории, в зависимости от состояния здоровья, военного опыта и других факторов:

мужчины от 18 до 60 лет, которые служили в армии и признаны пригодными к службе по состоянию здоровья;

лица, снятые с воинского учета, но признанные пригодными в условиях военного положения. Они должны пройти повторную медицинскую комиссию;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие военного опыта, но пригодные к службе по состоянию здоровья;

граждане со статусом "ограниченно пригодный". Эта категория проходит повторную медкомиссию для уточнения статуса.

Мобилизация мужчин 18–25 лет

Мужчины этой возрастной категории считаются призывниками и не подлежат мобилизации. Исключение:

те, кто окончил военную кафедру и имеет звание офицера запаса;

те, кто уже отслужил срочную службу (кроме демобилизованных в 2024 году – их могут призвать только через год).

лица, ранее имели статус "непригодный в мирное время" или "ограниченно пригодный в военное время".

Напомним, что граждане, ранее признанные "ограниченно пригодными" к военной службе, должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Однако законопроект №12457, который сейчас рассматривается Верховной Радой, предлагает продлить срок до 5 июня 2025 года, а также освободить от повторного осмотра отдельные категории граждан.

Ранее "Телеграф" писал, кто отвечает за мобилизацию и как она происходит. В Минобороны рассказали, кто занимается розыском нарушителей правил воинского учета.