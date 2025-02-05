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Мешканець Дніпра отруївся небезпечним "коктейлем": що додав замість алкоголю

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Потерпілого чоловіка доправили до лікарні Новина оновлена 05 лютого 2025, 23:06
Потерпілого чоловіка доправили до лікарні. Фото www.facebook.com/Тетяна Іванеха

На виклик прибули лікарі екстреної медичної допомоги

Житель Дніпра вирішив "поекспериментувати" і випив замість алкогольного напою спиртовмісний антисептик.

Про це повідомила у Facebook медпрацівниця Соборної підстанції Тетяна Іванеха. В результаті 41-річний чоловік став почуватися погано і йому знадобилася медична допомога.

На виклик оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі оцінили стан постраждалого як дуже тяжкий, провели реанімаційні заходи та госпіталізували до профільного стаціонару.

За словами Іванехи, з метою врятувати потерпілого були вчинені наступні дії:

  • інтубацію (введення ендотрахеальної трубки (ЕТТ) у трахею з метою забезпечення прохідності дихальних шляхів — Ред.);
  • штучну вентиляцію легень;
  • кисень;
  • ЕКГ – моніторинг.
www.facebook.com/Тетяна Іванеха

"Госпіталізували у стабільному стані до профільного стаціонару", — написала медична працівниця.

Нагадаємо, у грудні 2024 року троє дітей загинули через отруєння невідомою речовиною на Одещині. У цей час їхня мати займалася своїми справами. Тоді загинули дві дівчинки 3-х та 5-ти років та їхній 7-річний брат.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Харківській області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. У результаті є постраждалі.

Теги:
#Отруєння #Алкоголь #Дніпро #Чоловік #Антисептик