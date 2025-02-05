Мешканець Дніпра отруївся небезпечним "коктейлем": що додав замість алкоголю
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На виклик прибули лікарі екстреної медичної допомоги
Житель Дніпра вирішив "поекспериментувати" і випив замість алкогольного напою спиртовмісний антисептик.
Про це повідомила у Facebook медпрацівниця Соборної підстанції Тетяна Іванеха. В результаті 41-річний чоловік став почуватися погано і йому знадобилася медична допомога.
На виклик оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі оцінили стан постраждалого як дуже тяжкий, провели реанімаційні заходи та госпіталізували до профільного стаціонару.
За словами Іванехи, з метою врятувати потерпілого були вчинені наступні дії:
- інтубацію (введення ендотрахеальної трубки (ЕТТ) у трахею з метою забезпечення прохідності дихальних шляхів — Ред.);
- штучну вентиляцію легень;
- кисень;
- ЕКГ – моніторинг.
"Госпіталізували у стабільному стані до профільного стаціонару", — написала медична працівниця.
Нагадаємо, у грудні 2024 року троє дітей загинули через отруєння невідомою речовиною на Одещині. У цей час їхня мати займалася своїми справами. Тоді загинули дві дівчинки 3-х та 5-ти років та їхній 7-річний брат.
Також "Телеграф" повідомляв, що у Харківській області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. У результаті є постраждалі.