Мешканець Дніпра отруївся небезпечним "коктейлем": що додав замість алкоголю

На виклик прибули лікарі екстреної медичної допомоги

Житель Дніпра вирішив "поекспериментувати" і випив замість алкогольного напою спиртовмісний антисептик.

Про це повідомила у Facebook медпрацівниця Соборної підстанції Тетяна Іванеха. В результаті 41-річний чоловік став почуватися погано і йому знадобилася медична допомога.

На виклик оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі оцінили стан постраждалого як дуже тяжкий, провели реанімаційні заходи та госпіталізували до профільного стаціонару.

За словами Іванехи, з метою врятувати потерпілого були вчинені наступні дії:

інтубацію (введення ендотрахеальної трубки (ЕТТ) у трахею з метою забезпечення прохідності дихальних шляхів — Ред.);

штучну вентиляцію легень;

кисень;

ЕКГ – моніторинг.

www.facebook.com/Тетяна Іванеха

"Госпіталізували у стабільному стані до профільного стаціонару", — написала медична працівниця.

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Також "Телеграф" повідомляв, що у Харківській області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. У результаті є постраждалі.