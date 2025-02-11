Вместо снегопадов. На Украину надвигается густой туман, когда ждать (карта)

Он продержится два дня

Февраль принес в Украину морозы и снегопады. Однако на этой неделе некоторые регионы страны накроют туманы.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта Ventusky. Туманы надвигаются на Украину с четверга, 13 февраля. В этот день они накроют восточные области, Харьковскую, Сумскую, Ровенскую и местами другие районы Украины. На карте зоны туманов отмечены оливковым цветом.

На следующий день, в пятницу, 14 февраля, туманы немного рассеются, однако еще будут покрывать некоторые районы. Самыми масштабными они будут в Ровенской области и местам в южной части страны.

Напомним, во второй декаде февраля в Украине будет преобладать относительно холодная погода с сильными морозами. Причина таких холодов – малоподвижный антициклон, который охватит большую часть Восточной и Северной Европы. Осадков будет немного, и только 14–15 февраля холодный фронт с северо-запада принесет в большинство областей небольшой, местами умеренный снег и снежную крупу. На дорогах будет наблюдаться гололедица, местами снежный накат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 23 января Украину накрыл густой туман. Пейзажи напоминали фантастические фильмы.