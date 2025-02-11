Путин запретит жителям оккупированных территорий принимать звонки из Украины: когда начнут блокаду

Путин обосновал это решение якобы защитой от "мошенников"

Москва запретит жителям России (и оккупированных территорий) принимать звонки из Украины и других "недружественных" стран. Блокировка входящих звонков создаст проблемы тысячам людей, которые живут в оккупации. Информационную блокаду хотят выстроить до 1 июля 2025 года.

Об этом пишет "РИА-Пивдень", ссылаясь данные в РосСМИ. Указывается, что Путин обосновал это решение якобы защитой от "мошенников". Дескать, они действуют с территории Украины и якобы уже выманили у россиян более 250 миллиардов рублей.

По словам главы Кремля, блокировке подлежат звонки, которые поступают "в преступных целях". Кроме того, должны будут разработаны "другие необходимые меры" по защите прав и законных интересов "граждан РФ от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий".

Президент РФ также поручил представить предложения об "улучшении идентификации" телефонных номеров, которыми пользуются государственные органы и организации. Меры по блокировке звонков из Украины и из других "недружественных" государств диктатор поручил разработать до 1 июля 2025 года.

Как это может выглядеть рассказал глава исследовательского и технологического АО "Крибрум" Игорь Ашманов:

Бокировка интернет-звонков и обычных звонков из Украины.

Запрет сервисов по замене номеров, даже если они легитимны и используются для каких-то бизнес-интересов.

Ввод фиксированных номеров для всех российских государственных и крупных частных структур вроде банков и мобильных операторов, чтобы граждане не имели права и не могли звонить с каких угодно номеров.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит захваченный Россией Бахмут.