Троє кримських політв’язнів вийшли на волю після 9 років за ґратами. Як вони зараз виглядають

Їх затримали ще у 2016 році

Трьох кримських політв'язнів звільнили після відбуття повного терміну покарання у російських колоніях. Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров провели за ґратами 9 років за сфабрикованими звинуваченнями в участі у забороненій організації.

Їх затримали у травні 2016 року в Бахчисараї разом із четвертим фігурантом справи — Енвером Мамутовим. Про це повідомляє правозахисне об'єднання "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Фейсбук.

"За моєю спиною колонія, в якій я провів не один рік свого життя. Нехай Всевишній віддячить благом моєму народу, який весь цей час підтримував мене та всіх моїх рідних", — сказав після звільнення Ремзі Меметов.

Меметов відбував покарання в колонії №11, тоді як Абільтаров і Абсеітов перебували в колонії №1 міста Ставрополя. До затримання чоловіки вели звичайне життя: Меметов працював кухарем, Абсеітов — стоматологом, а Абільтаров займався теслярством.

Південний окружний військовий суд РФ 24 грудня 2018 року призначив трьом чоловікам покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Четвертому фігуранту справи, Енверу Мамутову, присудили 17 років ув'язнення.

Верховний суд Росії 11 липня 2019 року переглянув вирок та скоротив терміни ув'язнення всім чотирьом засудженим на три місяці.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї справи. В Україні міжнародна політична партія "Хізб ут-Тахрір", за участь в якій звинуватили чоловіків, діє легально, її активісти можуть відкрито проводити публічні заходи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф писав, що у Росії "зникли" ще двоє відомих політв'язнів. Мова про Володимира Кара-Мурзу та журналістку RusNews Марію Пономаренко.