Трое крымских политзаключенных вышли на свободу после 9 лет за решеткой. Как они сейчас выглядят

Их задержали еще в 2016 году

Трех крымских политзаключенных освободили после отбытия полного срока наказания в российских колониях. Рэмзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров провели за решеткой 9 лет по сфабрикованным обвинениям в участии в запрещенной организации.

Их задержали в мае 2016 года в Бахчисарае вместе с четвертым фигурантом дела Энвером Мамутовым. Об этом сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

"За моей спиной колония, в которой я провел не один год своей жизни. Пусть Всевышний отблагодарит благом мой народ, который все это время поддерживал меня и всех моих родных", — сказал после освобождения Рэмзи Меметов.

Меметов отбывал наказание в колонии №11, в то время как Абильтаров и Абсеитов находились в колонии №1 города Ставрополя. До задержания мужчины вели обычную жизнь: Меметов работал поваром, Абсеитов – стоматологом, а Абильтаров занимался плотничеством.

Южный окружной военный суд РФ 24 декабря 2018 г. назначил трем мужчинам наказание в виде 9 лет лишения свободы. Четвертого фигуранта дела, Энвера Мамутова, приговорили к 17 годам заключения.

Верховный суд России 11 июля 2019 пересмотрел приговор и сократил сроки заключения всем четырем осужденным на три месяца.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого дела. В Украине международная политическая партия "Хизб ут-Тахрир", за участие в которой обвинили мужчин, действует легально, ее активисты могут открыто проводить публичные мероприятия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России "исчезли" еще два известных политзаключенных. Речь о Владимире Кара-Мурзе и журналистке RusNews Марии Пономаренко.