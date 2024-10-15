Показала фото синців Тимошенко у 2014 і була "за" Януковича: де зараз ексрегіоналка Ніна Карпачова

Ексчиновниця була членом фракції Партія регіонів

Відома українська політична діячка, правозахисниця та екснардепка від Партії регіонів Ніна Карпачова здобула широку популярність завдяки гучним скандалам. Вона стала першим українським омбудсманом. Однак діяльність Карпачової часто викликала суперечливі реакції.

Ніна Карпачова перебувала на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і стала першою особою на цій посаді. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз і чим займається колишня регіоналка, пригадати гучні скандали, у яких вона фігурувала.

Що відомо про Ніну Карпачову

Народилася майбутня депутатка 12 серпня 1957 року у молдовському місті Чадир-Лунга. Навчалася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також здобувала освіту в Академії суспільних наук у Москві.

У квітні 2006 року Ніну Карпачову було обрано народною депутаткою 5 скликання. Також вона обіймала посаду члена Комітету з питань прав людини, національних меншин. Вже у травні 2006 діячка стала членом фракції Партії регіонів. За рік її знову було призначено Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Фото: Ukrinform

Скандали з Ніною Карпачовою

Підтримка Партії регіонів Віктора Януковича. Ніна Карпачова співпрацювала з Партією регіонів, але одночасно працювала як Уповноважений з прав людини. Тоді її звинувачували у тому, що вона не достатньо захищала права опозиціонерів та громадських активістів, які зазнавали переслідувань, зокрема під час протестів.

Коли Янукович втік з України після Революції гідності, Карпачова отримала чимало критики за те, що вона нібито ігнорувала численні порушення прав людини під час протестів.

Підтримка Юлії Тимошенко. Одним із найбільш резонансних скандалів за участі Карпачової було те, що вона виступила на підтримку експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко. У 2011 році Тимошенко була заарештована та засуджена за перевищення повноважень. Карпачова заявила про порушення її прав як ув’язненої. Крім цього, вона підтверджувала наявність на тілі Тимошенко ушкоджень, показавши світлини з синцями, і надавала медичні документи, які підтверджували погіршення її здоров’я.

Ніна Карпачова оприлюднила світлини гематом Юлії Тимошенко. Фото: radiosvoboda.org

Окупований Крим. Після анексії Криму у 2014 році, Ніна Карпачова стала однією з небагатьох українських політиків, які залишилися на півострові. Вона продовжила там свою діяльність, стверджуючи, що захищає права мешканців Криму. Відкрито російську агресію Карпачова не підтримувала, але її дії на окупованій території вважалися зрадою національних інтересів.

Де зараз Ніна Карпачова

У вересні 2021 року Ніна Карпачова була обрана віцепрезидентом Європейського інституту омбудсмана. Соцмережі екснардепка не веде, тобто її особисте оповите таємницею. Відомо, що зараз Карпачовій 67 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз екснардепка Наталія Вітренко. Вона була однією з тих, хто поширював російську пропаганду в Україні.