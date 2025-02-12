В Україні подешевшають важливі ліки. Зеленський назвав дату

Зміни мають бути відчутними для мільйонів українців

У середу, 12 лютого, Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні буде знижено на 30% ціни на топ-100 медичних препаратів, які є найбільш затребуваними серед населення. Зниження вартості заплановане вже на 1 березня.

Про це президент України заявив у ході традиційного вечірнього звернення. Зеленський також натякнув на те, що під час засідання РНБО могло бути ухвалене рішення про запровадження пакету санкцій проти тих, хто "знищував національну безпеку України". Деталі будуть опубліковані вже у четвер, 13 лютого.

"З 1 березня ціна на топ 100 медичних засобів знизиться на 30% — це стосуватиметься найважливіших ліків для українців. Уряд має надати суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними та позитивними для мільйонів людей", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також повідомив про те, що під час засідання РНБО було ухвалено рішення про введення санкцій проти тих, хто "допомагав Росії". Раніше видання "Форбс" повідомляло про те, що санкції можуть бути запроваджені проти 5-го президента України Петра Порошенка.

"Відновлюємо справедливість. Кожен, хто допомагав Росії, кожен має відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, повинні бути заблоковані і повинні працювати за захист України", — підкреслив Зеленський.

Крім цього, президент України ще раз подякував Дональду Трампу за справжній інтерес до українсько-американських відносин і зазначив, що Україна робить все, щоб наблизити мир.

"Я вдячний усім, хто допомагає і буде з нами у перший день миру", — йдеться у зверненні президента.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Дональд Трамп провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Під час спілкування обговорювався візит до України міністра фінансів США Скотта Бессента, підготовка угоди з безпеки та видобутку ресурсів.

Зеленський зазначив, що під час розмови обговорювалися подальші кроки для зупинення російської агресії та гарантування тривалого міцного миру.

Про подробиці розмови розповів і Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social. Він наголосив: Зеленський та українці хочуть миру. Водночас, за словами Трампа, Путін теж нібито хоче укласти мир та припинити війну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним та Зеленським були "дуже позитивними" і президент Росії, як і президент України, хоче миру.