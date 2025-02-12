В Украине подешевеют важные лекарства. Зеленский назвал дату

Изменения должны быть ощутимыми для миллионов украинцев

В среду, 12 февраля, Владмир Зеленский заявил о том, что в Украине будут снижены на 30% цены на топ-100 медицинских препаратов, которые являются самыми востребованными среди населения. Снижение стоимости запланировано уже на 1 марта.

Об это президент Украины заявил в ходе традиционного вечернего обращения. Зеленский также намекнул на то, что в ходе заседания СНБО могло быть принято решение о введении пакета санкций против тех, кто "уничтожал национальную безопасность Украины". Детали будут опубликованы уже в четверг, 13 февраля.

"С 1 марта цена на топ 100 медицинских средств снизится на 30% — это будет касаться важнейших лекарств для украинцев. Правительство должно предоставить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и позитивными для миллионов людей", — отметил президент.

Владимир Зеленский также сообщил о том, что в ходе заседания СНБО было принято решение о введении санкций против тех, кто "помогал России". Ранее издание "Форбс" сообщало о том, что санкции могут быть введены против 5-го президента Украины Петра Порошенко.

"Восстанавливаем справедливость, каждый кто помогал России, каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, должны быть заблокированы и должны работать за защиту Украины", — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого президент Украины еще раз поблагодарил Дональда Трампа за настоящий интерес к украинско-американским отношениям и отметил, что Украина делает все, чтобы приблизить мир.

"Я благодарен всем, кто помогает и будет с нами в первый день мира", — говорится в обращении президента.

Напомним, после разговора с Путиным Дональд Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора обсуждался визит в Украину министра финансов США Скотта Бессента, подготовка сделки по безопасности и по добыче ресурсов.

Зеленский отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие шаги для остановки российской агрессии и гарантировании длительного прочного мира.

О подробностях разговора рассказал и Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул: Зеленский и украинцы хотят мира. В то же время, по словам Трампа, Путин тоже якобы хочет заключение мира и прекращения войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Белом Доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень позитивными" и президент Росии, как и президент Украины, хочет мира.