Чи залучали Кубракова до переговорів з міністром фінансів США: в ОПУ дали чітку відповідь

У ОП прокоментували, чи бере участь ексміністр у переговорах з американцями

Радник міністра оборони України, колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков не брав участі у переговорах з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. І залучати його не планують.

Про це "Телеграф" дізнався від джерел в Офісі президента. Там сказали, що інформація, поширена деякими українськими ЗМІ, є фейком.

"Пан Кубраков не залучався до переговорів з міністром фінансів США, також не залучався до підготовки будь-яких документів та проєктів щодо ресурсів, і не планується його залучати", — повідомили в ОП.

Як повідомлялося раніше, видання ZN.ua до цього оприлюднило матеріал, у якому повідомило, що президент Володимир Зеленський залучив Кубракова до переговорів із владою США. Зазначалося, що ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури з нового року нібито у прискореному темпі зайнявся вивченням теми корисних копалин України та формуванням пропозицій, які були представлені американцям. Однією з них нібито була покупка "Укргазвидобування".

Як повідомлялося раніше, Україна отримала від США перший проєкт угоди про співпрацю у сфері корисних копалин. Зеленський заявив, що українська сторона ознайомиться із документом та планує зафіксувати конкретні домовленості вже на Мюнхенській конференції безпеки.