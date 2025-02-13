Привлекали ли Кубракова к переговорам с министром финансов США: в ОПУ дали четкий ответ

В ОП прокомментировали, участвует ли экс-министр в переговорах с американцами

Советник министра обороны Украины, бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков не участвовал в переговорах с министром финансов США Скоттом Бессентом. И привлекать его не планируют.

Об этом "Телеграф" узнал от источников в Офисе президента. Там сказали, что информация, которая была распространена некоторыми украинскими СМИ является фейком.

"Господин Кубраков не привлекался к переговорам с министром финансов США, также не привлекался к подготовке каких-либо документов и проектов относительно ресурсов, и не планируется его привлекать", — сообщили в ОП.

Как сообщалось ранее, издание ZN.ua до этого обнародовало материал, в котором сообщило, что президент Владимир Зеленский привлек Кубракова к переговорам с властями США. Отмечалось, что экс-министр развития общин, территорий и инфраструктуры с нового года якобы в ускоренном темпе занялся изучением темы полезных ископаемых Украины и формированием предложений, которые были представлены американцам. Одной из них якобы являлась покупка "Укргазвидобування".

Как сообщалось ранее, Украина получила от США первый проект соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Зеленский заявил, что украинская сторона ознакомится с документом и планирует зафиксировать конкретные договоренности уже на Мюнхенской конференции безопасности.