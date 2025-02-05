Під час підривів у ТЦК спецслужби РФ використовують нову тактику: в СБУ розповіли деталі

Російські спецслужби знайшли новий спосіб розплати з виконавцями терактів

Російські спецслужби змінили підхід до проведення терактів в Україні. Тепер вони дистанційно підривають виконавців атак для того, щоб прибрати свідків та уникнути виплати обіцяних за скоєні злочини грошей.

Про це на спільному брифінгу заявили представники Служби безпеки України та Національної поліції, передає "Радіо Свобода". Як повідомили правоохоронці, подібні випадки вже зафіксовані у двох українських містах: Кам’янець-Подільському та Рівному.

У випадках підривів у цих населених пунктах виконавці не встигли покинути місце злочину, оскільки вибухівку приводили в дію дистанційно в момент, коли вони ще були поруч.

Лише з початку 2025 року в Україні зафіксували дев’ять злочинів, пов’язаних з нападами на територіальні центри комплектування та поліцію. А загалом за останній рік спецслужби встановили 497 осіб, які є причетними до підпалів автомобілів військових, диверсіях на залізницях та атак на ТЦК.

За словами представників СБУ, Росія активізувала диверсійну діяльність на території України для того, аби розхитати ситуацію зсередини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував серію вибухів у приміщеннях ТЦК та дав поради тим, хто спокушається "легкими грошима" і готовий виконувати завдання російських кураторів.