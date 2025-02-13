Наслідки відчутні? СБУ вдруге атакували важливий нафтопереробний обʼєкт РФ

Перша атака була наприкінці січня

У ніч на 13 лютого дрони СБУ вразили нафтоперекачуючу станцію "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок атаки перекачування нафти припинилось.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Службі безпеки України. Це вже друга атака на цей об’єкт – перша атака відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик та цистерни з присадками.

Також внаслідок атаки 29 січня сталася пожежа та розлив нафтопродуктів. На цей раз сталося загоряння в районі закритого розподільчого пристрою та складу котельного обладнання.

За даними джерела в СБУ, кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить бюджету Росії десятки мільйонів доларів збитків. Ця станція є складовою частиною трубопроводу, яким нафта поставляється в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі.

"Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", — так прокоментували удар по об’єкту в Службі безпеки України.

Раніше "Телеграф" писав, що Волгоград в Росії у ніч на 3 лютого знову опинився під масованою атакою українських ударних безпілотників. Попередньо, мішенню знову став місцевий нафтопереробний завод, який не так давно вже був під атакою.