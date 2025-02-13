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Наслідки відчутні? СБУ вдруге атакували важливий нафтопереробний обʼєкт РФ

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Дрони СБУ знову вдарили по станції "Андреаполь" Новина оновлена 13 лютого 2025, 17:27
Дрони СБУ знову вдарили по станції "Андреаполь". Фото Колаж "Телеграфу"

Перша атака була наприкінці січня

У ніч на 13 лютого дрони СБУ вразили нафтоперекачуючу станцію "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок атаки перекачування нафти припинилось.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Службі безпеки України. Це вже друга атака на цей об’єкт – перша атака відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик та цистерни з присадками.

Також внаслідок атаки 29 січня сталася пожежа та розлив нафтопродуктів. На цей раз сталося загоряння в районі закритого розподільчого пристрою та складу котельного обладнання.

За даними джерела в СБУ, кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить бюджету Росії десятки мільйонів доларів збитків. Ця станція є складовою частиною трубопроводу, яким нафта поставляється в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі.

"Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", — так прокоментували удар по об’єкту в Службі безпеки України.

Раніше "Телеграф" писав, що Волгоград в Росії у ніч на 3 лютого знову опинився під масованою атакою українських ударних безпілотників. Попередньо, мішенню знову став місцевий нафтопереробний завод, який не так давно вже був під атакою.

Теги:
#Україна #СБУ #Росія #Війна #Нафтопереробна промисловість #Дрони