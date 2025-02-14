Кошка за десять минималок: в Украине продают необычную "голубую пантеру" (фото)

Кошку зовут Мармелада

В Украине за немалые деньги можно приобрести себе домашнего питомца с неординарным внешним видом. Речь идет об ориентальной кошке или, как ее еще называть, "голубой пантере".

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор указал, что у кошки есть имя — Мармелада.

Стоимость такого питомца составляет 2 тысячи евро (около 87 тысяч гривен).

"Кошка контактная, любит играть чем-либо, будь то мяч, шуршащая игрушка или перышко. Темпераментная, может от большой любви и прикусить вас, но это не больно, даже прикольно. Ест корм супер премиум, мясо, творог", — говорится в описании.

Также продавец опубликовал фотографии питомца. На фото можно заметить, что кошка имеет серый окрас и необычно большие уши. Глаза у питомца зеленого цвета.

Для сравнения, такая стоимость питомца равна более чем 10 минимальным зарплатам в Украине. Сейчас она составляет 8 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают породистых щенков по тысяче евро. Цвет щенков необычный — голубовато-белый. Их к продаже предлагают из питомника, иметь отличие "Лучший представитель породы". У собак родословные линии США, Польши и Италии.