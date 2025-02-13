Ви б ніколи його не впізнали: який вигляд мав у юності скандальний бізнесмен Коломойський

Коломойський з дитинства проявляв підприємницькі здібності

Сьогодні, 13 лютого, день народження у скандального українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Підприємцю, якого зараз судять у справі про заволодіння коштами ПриватБанку, виповнюється 62 роки. Довгий час він мав сиве кучеряве волосся, а тепер поголився налисо.

До дня народження одіозного бізнесмена, "Телеграф" вирішив пригадати, яким був Коломойський у дитинстві та юності.

Ігор Коломойський в молодості

Майбутній бізнесмен з'явився на світ у 1963 році у Дніпрі. Мати була працівницею інституту "Промбудпроект", а батько – Дніпропетровського меткомбінату імені Петровського. Він навчався у школі №21 у Дніпрі, яку завершив на відмінно.

Ігор Коломойський в школі, фото з мережі

Перші гроші Коломойський отримав зі здавання порожньої склотари. Однак батьки не сприймали цього, тому він приховував від них такий заробіток. Гроші хлопець витрачав на морозиво.

Ігор Коломойський в юності, фото з мережі

У дитинстві Коломойський професійно займався шахами, хоча йому не дуже це подобалось. Він навіть здобув перший розряд із шахів. Серед інших видів спорту, якими займався юнак — стрибки у воду, футбол, баскетбол і веслування.

В юності майбутній бізнесмен мав густе чорне волосся та струнку статуру. На світлинах з того часу він мало схожий на себе теперішнього.

Ігор Коломойський мав чорне густе волосся, фото з мережі

Зі своєю майбутньою дружиною — Іриною — Коломойський познайомився у літньому таборі. Тоді їм було по 13 років.

Майбутня дружина Коломойського - Ірина - справа, фото з мережі

Коломойський здобував освіту інженера в Дніпропетровському металургійному інституті. Під час студентства він разом з товаришами створив фотоательє. Вони перезнімали фото з паспортів, весіль та інших подій, монтували їх і видавали у великих рамках. З такої діяльності Коломойський мав непоганий дохід у студентські роки.

А от у 1987 році Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим і Олексієм Мартиновим організував кооператив "Сентоза". Вони закуповували оргтехніку з Москви і продавали її у Дніпрі. Пізніше спільний бізнес чоловіків розширився до продажу одягу, взуття, телефонів. Дійшло до реалізації феросплаву та нафти.

Коломойський з партнерами, фото з мережі

На початку 90-х Коломойський разом з партнерами заснував ПриватБанк, який став потужною промислово-фінансовою імперією. Він мав частку у цьому бізнесі до 2016 року, оскільки тоді банк націоналізували. Йшлося про те, що шахрайські схеми на ПриватБанку спричинили збитки щонайменше у 5,5 мільярда доларів. Хоча у 2024 році незалежний аудитор KPMG не підтвердив наявність збитків, які стосуються звинувачень Ігоря Коломойського.

Коломойський мав велику кількість активів, фото "Бабель"

Також йому належали медіагрупа "1+1 медіа", підприємства "Укрнафта", ВАТ "ДніпроАзот", ТОВ "Українська лотерея", кілька заводів, яхт, літаків, морських терміналів та портів. Наразі активи бізнесмена заарештували, адже над ним відбувається судовий процес. Йому інкримінують заволодіння коштами ПриватБанку та замовне вбивство.

Коломойський в СІЗО, фото "Телеграфу"

Коломойський поголився налисо, фото "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має дім Коломойського біля Дніпра. Він розташований у селищі, яке називають "українським Стоунхенджом".