Пригласил Сердючку на шоу еще в 1996 году: каким был в молодости звездный телеведущий Константин Грубич

Телеведущий сделал блестящую карьеру

Константин Грубич — популярный украинский журналист и ведущий, работающий на телевидении более 30 лет. За это время он был автором и ведущим разных проектов, но начинал карьеру с детских программ.

"Телеграф" решил напомнить, каким был Константин Грубич в молодости.

Карьера Константина Грубича

Будущий телеведущий родился в 1963 году в Полтаве. Начал писать статьи в газету еще во время учебы в школе. Затем поступил на факультет журналистики в Киевский университет имени Тараса Шевченко.

Константин Грубич в детстве, фото "1+1"

Грубич служил в советской армии на Забайкалье. Там он печатался в газете "Боевое знамя". Тогда Константина приняли в Союз журналистов СССР, и он стал самым молодым его членом.

Константин начал работу на украинском телевидении в 1989 году. Это была главная редакция программ для детей и юношества. Проработав там несколько лет, Грубич создал программу деловой игры для подростков "Класс-юниор-бизнес". В проекте он был и ведущим.

В начале 90-х Грубич женился на своей избраннице Светлане. Женщина впечатлила его красотой, и он решил не тянуть с браком. Супруги вместе по сей день: в 2024 году они отметили 30-ю годовщину брака. У Константина и Светланы двое детей: дочь Влада и сын Ярослав.

Грубич с женой в 90-х, фото из его соцсетей

Грубич с женой сейчас, фото из его соцсетей

В 1995 году Грубич стал автором юношеской программы "Вибрики", в которой был ведущим. Там разные публичные личности отвечали на вопросы украинцев. Проект номинировали на премию "Золотая эра" как лучшее ток-шоу. Грубич одним из первых раскрыл персонажа Верки Сердючки широкой аудитории. Позже телеведущего пригласили к разработке детско-юношеской речи на "1+1".

Грубич с Веркой Сердючкой в шоу "Вибрики", фото из сети

В 1998 году Грубич начал вести собственный проект "Дитячий сеанс", который транслировали ежедневно. После этого мужчина стал работать ведущим ежедневной программы "Не всі вдома". Программу закрыли из-за кризиса на телевидении.

Грубич в 2000-х, фото из сети

В 2000 году Грубич стал репортером "ТСН". Поработав там 5 лет, мужчина начал делать сюжеты для программы "Смачна країна". А вот в проектах "Глухоманія з Костянтином Грубичем" и "Сніданок з 1+1" работал недолго. В 2007 году Константину предложили стать ведущим "Смачної країни". После этого Грубича назначили руководителем и ведущим проекта "Знак якості" на "Интере".

Грубич – ведущий программы "Знак якості", фото "Интера"

Одно время Константин вел рубрику "Польова кухня" в программе "ТСН-тиждень". В 2021 году Грубич стал одним из ведущих инфотейнмент-шоу "Твій день". Сейчас он работает в "Сніданок. Онлайн". Там он ведет рубрику "Знаю-вживаю".

Грубич в инфотейнмент-шоу "Твій день", фото "1+1"

Грубич работает в "Сніданку. Онлайн".

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