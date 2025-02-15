Какие документы нужно иметь при себе каждому военнообязанному

Чтобы получить ВУД, нужно обратиться в ТЦК

С началом военного положения в Украине вопрос воинского учета приобрел особую актуальность. В связи с новыми мобилизационными мероприятиями граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей полиции, ТЦК и СП или пограничной службы.

Однако не все документы, выданные военкоматами, действительные на сегодня. Портал "NV" пишет, какие военно-учетные документы (ВУД) актуальны, как их получить и что делать в случае потери.

Какие документы признаются в силе

В Украине основными военно-учетными документами являются:

Удостоверение о приписке к призывному участку. Его получают юноши, которым исполнилось 17 лет. Документ свидетельствует о взятии на учет и используется для определения пригодности к службе.

Его получают юноши, которым исполнилось 17 лет. Документ свидетельствует о взятии на учет и используется для определения пригодности к службе. Временное удостоверение военнообязанного. Этот документ выдается лицам, потерявшим военный билет, были уволены из мест лишения свободы или еще не проходили службу.

Этот документ выдается лицам, потерявшим военный билет, были уволены из мест лишения свободы или еще не проходили службу. Военный билет. Он выдается во время призыва, увольнения в запас, при поступлении в военное учреждение или по состоянию здоровья. Это основной документ, удостоверяющий статус военнообязанного.

Как получить военный билет

Для оформления бумажного военного билета необходимо обратиться в местный ТЦК и СП с перечнем документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

медицинская карта;

документы об образовании;

три фотографии.

Кроме этого, возможно, придется пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе.

Электронный военно-учетный документ

С мая 2024 года граждане могут получить электронный военно-учетный документ через мобильные приложения, такие как "Дія" или "Резерв+". Е-документ, содержащий QR-код, пригодный для считывания, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Штрафы за нарушение правил учета

В соответствии с действующим законодательством отсутствие актуальных военно-учетных документов или их непредъявление по требованию является административным правонарушением. За это предусмотрены штрафы в соответствии со статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (от 17 до 25 тысяч гривен).

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Загрузить приложение можно на любой смартфон.