Какие документы нужно иметь при себе каждому военнообязанному
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Чтобы получить ВУД, нужно обратиться в ТЦК
С началом военного положения в Украине вопрос воинского учета приобрел особую актуальность. В связи с новыми мобилизационными мероприятиями граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей полиции, ТЦК и СП или пограничной службы.
Однако не все документы, выданные военкоматами, действительные на сегодня. Портал "NV" пишет, какие военно-учетные документы (ВУД) актуальны, как их получить и что делать в случае потери.
Какие документы признаются в силе
В Украине основными военно-учетными документами являются:
- Удостоверение о приписке к призывному участку. Его получают юноши, которым исполнилось 17 лет. Документ свидетельствует о взятии на учет и используется для определения пригодности к службе.
- Временное удостоверение военнообязанного. Этот документ выдается лицам, потерявшим военный билет, были уволены из мест лишения свободы или еще не проходили службу.
- Военный билет. Он выдается во время призыва, увольнения в запас, при поступлении в военное учреждение или по состоянию здоровья. Это основной документ, удостоверяющий статус военнообязанного.
Как получить военный билет
Для оформления бумажного военного билета необходимо обратиться в местный ТЦК и СП с перечнем документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- медицинская карта;
- документы об образовании;
- три фотографии.
Кроме этого, возможно, придется пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе.
Электронный военно-учетный документ
С мая 2024 года граждане могут получить электронный военно-учетный документ через мобильные приложения, такие как "Дія" или "Резерв+". Е-документ, содержащий QR-код, пригодный для считывания, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Штрафы за нарушение правил учета
В соответствии с действующим законодательством отсутствие актуальных военно-учетных документов или их непредъявление по требованию является административным правонарушением. За это предусмотрены штрафы в соответствии со статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (от 17 до 25 тысяч гривен).
Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Загрузить приложение можно на любой смартфон.