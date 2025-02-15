Чому Зеленський не підписав угоду про ресурси: журналіст оприлюднив нові деталі

Україна не отримала гарантій безпеки, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду, за якою США могли отримати 50 відсотків запасів корисних копалин.

Про це повідомив у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") журналіст Washington Post Джош Рогін. Спочатку він писав, що делегація Конгресу США надала Зеленському відповідний документ, але глава української держави не став його підписувати.

Далі Рогін уточнив: на зустрічі з представниками США Зеленський відмовився підписати угоду, оскільки там не було сказано нічого про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Сполученим Штатам доступ до покладів рідкісноземельних металів вартістю 500 мільярдів доларів як компенсацію за надану військову допомогу.

Також під час прес-конференції у Білому домі Трамп заявив, що хоче налагодити постачання рідкісноземельних металів з України в обмін на продовження надання допомоги Києву. Тема постачання рідкісноземельних металів обговорювалася ще минулого року, коли Зеленський зустрічався з Трампом і представив йому "План перемоги".

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив заяву про українські корисні копалини.