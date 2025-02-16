Обстріли незабаром закінчаться? Bloomberg назвав важливу дату

Європейські чиновники працюють над новим великим пакетом для збільшення оборонних витрат та підтримки Києва

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зупинити вогонь в Україні. Це планується зробити до Великодня (20 квітня).

Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників. За інформацією джерел видання, адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня.

Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними та потенційно нереалістичними.

"…Трамп поспішає, намагаючись покласти край війні в Україні, а європейські чиновники стурбовані тим, що президента Володимира Зеленського можна підштовхнути до катастрофічної угоди, якщо вони не зможуть швидко розробити план надання йому військової підтримки", – зазначають у виданні.

Європейські чиновники працюють над новим великим пакетом для збільшення оборонних витрат та підтримки Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни в Україні. Плани щодо витрат не будуть оголошені до завершення німецьких виборів 23 лютого. Набагато ймовірніше, що рішення буде досягнуто до кінця цього року.

Раніше "Телеграф" писав, що сенатор Ліндсі Грем від республіканської партії заявив, якщо підпишуть угоду про українські корисні копалини, ця війна закінчиться. Він також сказав, що Україну потрібно взяти до НАТО в разі повторного нападу Росії.