Військовий розповів, як дізнався про власну "загибель" в Одесі

"Телеграфу" стало відомо, як університет на це відреагував

В Одесі 10 лютого стався прикрий інцидент в Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили. Там відкрили мурал пам'яті, присвяченому випускникам і здобувачам вищої освіти університету — захисникам України, які віддали свої життя в боротьбі за незалежність. Одного із захисників "вшанували" на меморіалі загиблих, але як виявилося він живий.

Олексій Стеценко розповів "Телеграфу", звідки він дізнався, і чому взагалі опинилися в тому списку. А також, як вирішилась ситуація.

Чоловік розповідає, що він був на роботі, коли йому почали надходити дзвінки від родичів, колег з питаннями, що трапилось.Вони почали скидати фотографії з різних джерел, де відбувалося офіційне відкриття меморіалу загиблим воїнам та підношення квітів, де була його фотографія з особистими даними та якимось qr-кодом.

"Я відповідно почав вимагати термінових роз'яснень, щоб прибрали це. Потім мене набрав ректор університету особисто, вибачився та сказав, що вже прибирають це все, а також встановлюють причетного", — ділиться він.

Каже, що також були дзвінки з Департаменту внутрішньої безпеки національної поліції та Департаменту Головної інспекції. Олексію сказали, що вже розбираються з цією подією.

За його словами, було встановлено що ректор там новий, він на посаді всього декілька місяців, а фото чоловіка вже висіло.

"Я до цього лежав декілька разів в госпіталях з пораненнями. Та один з цих разів прийшла інформація туди стосовно поранених та загиблих. Людина, яка цим займається просто навіть не дивилася, що там та подала мене, як загиблого. Сказали, що її покарають за це згідно з чинним законодавством", — підсумував він.

Що передувало

Після того, як переплутали фото та його розмістили на меморіалі, чоловік відреагував на фото, яке там було.

"Я живий! Вимагаю негайних роз'яснень стосовно того, як це мене поховали вже, коли я й далі продовжую служити Україні! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання недостовірної інформації щодо мене й розміщення її на загал. Що це таке коїться??! Мені вже телефонує багато родичів стосовно цього та колег. Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів за мене хтось встиг отримати, а я й не знаю??! Очікую пояснень", — написав він.

В університеті відреагували на коментар чоловіка. Там перепросили за фото, яке розмістили на муралі та пообіцяли його негайно прибрати.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові стався випадок вандалізму. Двоє невідомих облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон, яку на початку 2025 року тільки відкрили.