Военный рассказал, как узнал о собственной "гибели" в Одессе

"Телеграфу" стало известно, как университет на это отреагировал

В Одессе 10 февраля произошел досадный инцидент в Одесском государственном университете внутренних дел открыли. Там открыли мурал памяти, посвященном выпускникам и соискателям высшего образования университета — защитникам Украины, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость. Одного из защитников "почтили" на мемориале погибших, но как оказалось он жив.

Алексей Стеценко рассказал "Телеграфу", откуда он узнал, и почему вообще оказались в том списке. А также, как разрешилась ситуация.

Мужчина рассказывает, что он был на работе, когда ему начали поступать звонки от родственников, коллег с вопросами, что случилось, они начали сбрасывать фотографии из разных источников, где происходило официальное открытие мемориала погибшим воинам и подношение цветов, где была его фотография с личными данными и каким-то qr-кодом.

"Я соответственно потребовал срочных разъяснений, чтобы убрали это. Затем меня набрал ректор университета лично, извинился и сказал, что уже убирают это все, а также устанавливают причастного", — делится он.

Говорит, что были звонки из Департамента внутренней безопасности национальной полиции и Департамента Главной инспекции. Алексею сказали, что уже разбираются с этим событием.

По его словам, было установлено, что ректор там новый, он в должности всего несколько месяцев, а фото мужчины уже висело.

"Я до этого лежал несколько раз в госпиталях с ранениями. Но один из этих раз пришла информация туда относительно раненых и погибших. Человек, который этим занимается просто даже не смотрел, что там подал меня, как погибшего. Сказали, что его накажут за это согласно действующему законодательству", — подытожил он.

Что предшествовало

После того, как перепутали фото и его разместили на мемориале, мужчина отреагировал на фото, которое там было.

"Я жив! Требую немедленных разъяснений относительно того, как это меня похоронили уже, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению недостоверной информации обо мне и размещению ее в целом. Что это такое происходит?! Мне уже звонит много родственников по этому поводу и коллег. Возможно там уже и выплаты в 15 миллионов за меня кто-то успел получить, а я и не знаю?!?! Ожидаю объяснений", — написал он.

В университете отреагировали на комментарий мужчины. Там извинились за фото, которое разместили на мурале и пообещали его немедленно убрать.

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