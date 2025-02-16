Зеленський розповів, коли зустрінеться із Трампом

Команди президентів працюватимуть над організацією зустрічі

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися про проведення зустрічі у майбутньому. Однак поки що інформації про чітку дату немає.

Про це розповів Зеленський в інтерв’ю NBC News. За його словами, спочатку відбудеться візит спеціального представника з України та Росії Кіта Келлога та віцепрезидента Джей Ді Венса до Києва, після чого Трамп отримає більше інформації про те, що відбувається в Україні.

"Я думаю, їм потрібен цей час, щоб отримати цю інформацію, потім попрацювати з цією інформацією, а потім подумати, бути готовими, і тоді ми зустрінемося. Щось подібне до цього", — сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови Трамп дав йому свій номер телефону для зв’язку "у будь-який момент".

"Я хочу провести справжню зустріч, продуктивну, без пустих слів, а з конкретними кроками, почути нас, почути президента Трампа, скласти спільний план і поділитися ним із союзниками, потім із росіянами, і зупинити цю війну", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський пояснив, що не підписав договір між Україною та США щодо корисних копалин, оскільки він ще не готовий до підписання. У документі немає достатніх гарантій для України і він не захищає інтереси держави.