Зеленский рассказал, когда встретится с Трампом

Команды президентов будут работать над организацией встречи

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о проведении встречи в будущем. Однако пока информации о четкой дате нет.

Об этом рассказал Зеленский в интервью NBC News. По его словам, сначала произойдет визит специального представителя по Украине и России Кита Келлога и вице-президента Джей Ди Вэнса в Киев, после чего Трамп получит больше информации о происходящем в Украине.

"Я думаю, им нужно это время, чтобы получить эту информацию, затем поработать с этой информацией, а затем подумать, быть готовыми, и тогда мы встретимся. Что-то вроде этого", — сказал он.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что во время телефонного разговора Трамп дал ему свой номер телефона для связи "в любой момент".

"Я хочу провести настоящую встречу, продуктивную, без пустых слов, а с конкретными шагами, услышать нас, услышать президента Трампа, составить общий план и поделиться им с союзниками, затем с россиянами, и остановить эту войну", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский объяснил, что не подписал договор между Украиной и США относительно полезных ископаемых, так как он еще не готов к подписанию. В документе не содержится достаточных гарантий для Украины и он не защищает интересы государства.