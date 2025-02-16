Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини: обговорили зброю для України

Головною темою обговорення під час зустрічі стала підтримка України та важливість єдності серед європейських країн перед викликами та загрозами сьогодення

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч з керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Німеччини Фрідріхом Мерцом. Мерц зараз є одним з кандидатів на посаду нового канцлера Німеччини та обіцяв надати Україні крилаті ракети Taurus – проти чого завжди виступав чинний канцлер Олаф Шольц.

Про зустріч повідомляє сайт Офісу президента України. Зазначається, що Зеленський подякував Мерцу за допомогу Україні з самого початку російського вторгнення, а також за лідерство Німеччини у наданні Україні систем протиповітряної оборони.

Головною темою обговорення під час зустрічі стала підтримка України та важливість єдності серед європейських країн перед викликами та загрозами сьогодення. Зеленський наголосив, що союзники України мають пріоритетно підтримувати справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки для України, із чим Мерц погодився. Також сторони обговорили оборонну підтримку України, постачання озброєння для Сил оборони та інвестиції в безпосередньо українське виробництво зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно внесла до передвиборчої програми канцлера ФРН Олафа Шольца заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше сам Шольц неодноразово висловлювався категорично проти цього, на відміну від його основного опонента, голови ХДС Фрідріха Мерца.

Нагадаємо, що наприкінці грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив німецький парламент у відповідь на запит канцлера Шольца. Нові вибори у Німеччині пройдуть 23 лютого 2025 року.

Додамо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився зустрічатися з Шольцом під час Мюнхенської конференції з безпеки. Цим він дуже сильно розлютив німецьких політиків.