"Небезпечно": в Євросоюзі застерегли Україну від одного необдуманого кроку

Також європейські партнери погодились з твердженням "мир через силу", яке зараз просуває президент США Дональд Трамп

Європейські лідери під час зустрічі 17 лютого в Парижі застерегли Україну від припинення вогню та заморозки бойових дій на фронті без укладення мирної угоди. Партнери України, які зараз розглядають додаткову військову допомогу для Києва, зазначили, що це може бути небезпечно, оскільки посилить Росію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Європейського Союзу. Джерело сказало виданню, що присутні лідери погодилися надати Україні гарантії безпеки та зазначили, що припинення вогню без мирної угоди несе небезпеку.

"Ми готові надати гарантії безпеки, модальності, які будуть розглянуті з кожною стороною, залежно від рівня американської підтримки… Ми вважаємо небезпечним укладати перемир'я без мирної угоди одночасно", – сказав співрозмовник.

Також європейські партнери погодились з твердженням "мир через силу", яке зараз просуває президент США Дональд Трамп. Але підкреслюється, що мир повинен бути справедливим – на користь України, а не на користь російського режиму.

Зазначимо, що президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели розмову після екстреної зустрічі європейських лідерів після Мюнхенської конференції з безпеки. При цьому Макрон до цього розмовляв не лише з європейцями – ще до саміту він поговорив з Трампом.

Як повідомлялося раніше, у Європі серйозно розмірковують про відправку в Україну військ у рамках майбутніх гарантій безпеки. Однак на даному етапі там можуть знайти не більше 30 тисяч військовослужбовців, що є дуже маленькою кількістю – тоді як Україні потрібно щонайменше 500 тисяч.