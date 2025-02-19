Миниатюрный кролик за 4 тысячи: в Украине продают самую маленькую в мире породу (фото)

Нидерландские карликовые кролики очень умны, энергичны и игривы

Не только породные морские свинки, но и другие грызуны могут стоить тысячи гривен. Так, питомник с центрами в Румынии и Украине предлагает нидерландских карликов — порода кроликов, которая считается самой маленькой в мире.

Соответствующие объявления расположены на одном из маркетплесов – за кроликов просят по 4 тысячи гривен. Заявляется, что крольчата — потомки чемпионов и имеют "прекрасную генетику" от европейских кроликов. Цвета разные, есть даже редкие, например – персиковый.

На фото — папа крольчат, вислоухий подвид

Нидерландский карлик персикового цвета

Что это за порода кроликов – нидерландский карлик

Нидерландский карликовый кролик (Netherland Dwarf) – одна из самых маленьких пород домашних кроликов. Были выведены в Нидерландах в начале 20 века. Нидерландские карлики обычно весят от 0,50 до 1,13 кг.

Одна из особенностей – внешняя "мультяшность". Нидерландские карлики имеют непропорционально большие головы и глаза по сравнению с размером тела. Даже длина ушей у этих мини кроликов регламентирована — не более 64 мм.

Нидерландские карликовые кролики довольно легко поддаются дрессировке и имеют схожие поведенческие характеристики с кошками и собаками. Их можно приучать к туалету, а также обучать базовым командам и трюкам. Они не очень любят, когда их слишком сжимают.

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