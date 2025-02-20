"У нас є діти і це страшно". Зеленська відверто розповіла, що вона обговорює з президентом

Вона також розповіла про своє психічне здоров'я

Наразі тривають переговори щодо можливих мирних угод дружина президента України Олена Зеленська дала інтерв'ю турецьким журналістам у Анкарі, де перебувала цього тижня із офіційним візитом. Вона розповіла про ті жахливі умови, у яких живуть діти в Україні, торкнулась теми міжнародної допомоги і власний психічний стан протягом війни.

Також перша леді України розказала, що вона обговорює з президентом. Про це пише "Главком" із посиланням на CNN Turk.

Про стан війни і нову "норму" у суспільстві

Олена Зеленська наголосила на значних втратах, яких зазнає Україна. За її словами, серед мирного населення налічується майже 14 тисяч жертв, з яких 529 – діти, і це лише підтверджені випадки.

Перша леді підкреслила абсурдність ситуації, коли людина не може почуватися в безпеці у власному домі.

Вона зазначила, що попри все українці продовжують працювати, навчатися, діти ходять до школи, а люди виконують свої професійні обов'язки.

За словами Зеленської, хоча зовні українці намагаються зберігати спокій, всередині кожного вирує справжня буря.

Вона рішуче відкинула поняття "нової норми", наголосивши на небезпеці звикання до воєнної реальності.

"Якщо війна триває довго, це не повинно бути нормальним", – підсумувала перша леді.

Про власне психічне здоров'я та дітей

Зеленська нагадала, що в Україні діє національна програма з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Українці повинні дбати про власне психічне здоров'я щодня. Зеленська додала, що її власне психічне здоров'я є нормальним, але вона працює над цим: "Єдине, що дає мені надію і впевненість, — це те, що мої діти зі мною. Вони можуть продовжувати свою освіту".

Зеленська додала, що її власне психічне здоров'я в нормі, але вона працює над цим питанням: "Єдине, що дає мені відчуття надії і впевненості, — це те, що мої діти зі мною. Діти можуть продовжувати навчання". Вона підкреслила, що вона дуже щаслива, що її діти можуть ходити до школи та університету.

"Це не тільки для моїх дітей, а для всіх дітей. Якщо українські діти не можуть уявити, що буде через три-чотири роки, не можуть уявити можливості кудись поїхати, подорожувати — це дуже погано. Саме тому для нас так важливий мир і саме тому так важливо закінчити війну. Нещодавно ми говорили про це з президентом, і він сказав, що ми повинні щось з цим робити, і саме тому ми повинні закінчити війну. У нас є діти, які народилися після війни. Вони ніколи не жили в мирі. Вони ніколи не бачили миру. Вони ніколи не знали іншого життя. Це дуже страшно. Ми хочемо, щоб вони знали, що є інше життя", — сказала Зеленська.

Про українських дітей у Туреччині

"Відносини між нашими країнами продовжуються, і наші відносини, особливо з Еміне Ердоган, дуже теплі, і ми можемо багато чого досягти разом. Сьогодні ми говорили саме про освітню та культурну дипломатію. Відвідали бібліотеку з Еміне Ердоган. Крім того, відвідали наших дітей", – розповіла Олена Зеленська.

Раніше перші леді України і Туреччини Олена Зеленська і Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси вихованців дитбудинку "Сонечко". 34 сиріт з інвалідністю з одеського Спеціалізованого психоневрологічного будинку дитини №3 "Сонечко" їм із першою леді Туреччини вдалося евакуювати до Анкари ще на самому початку російського вторгнення.

"Діти з дитячого будинку "Сонечко" насправді з дуже серйозними діагнозами. "Ми могли побачити, як Туреччина позитивно вплинула на їхнє здоров'я. Ми бачили, як добре до них ставляться", – підкреслила Зеленська.

Саміт перших леді та джентльменів

Олена Зеленська оголосила про намір організувати 5-й Саміт Перших леді та джентльменів у Києві у вересні цього року. Теми, які обговорюватимуться цього місяця, будуть більш чітко визначені.

"На минулому Саміті Перших леді та джентльменів ми обговорювали питання безпеки дітей. Насправді ми знайшли багато відповідей, як ми можемо допомогти дітям. Ми змогли показати негайний успіх і багато успішних кроків у гуманітарній допомозі. Тому ми можемо розглядати цю платформу як ефективну платформу допомоги. Я в цьому дуже впевнений і сподіваюся, що ця платформа буде розвиватися далі".

Про бажання миру в Україні

"Я хотіла би вам нагадати, що ця війна почалася насправді не недавно. Це почалося у 2014 році. Все почалося з того, що прийшли російські війська і окупували Крим. Тоді ми сподівалися, що хтось зі сторони прийде і допоможе нам. На жаль, цього не сталося….Ми хочемо, щоб наші партнери прокинулися. Ми не хочемо, щоб вони звикли до війни, до нещадності, до болю і жорстокості. Мені дуже страшно, бо я не хочу, щоб вони звикли або думали, що це наша нова норма. Тому що ми хочемо вижити. Ми хочемо вижити на своїй землі і просимо допомоги для цього", – сказала Зеленська.

Раніше "Телеграф" писав, чи носить Олена Зеленська обручку.