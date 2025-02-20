"У нас есть дети, и это страшно". Зеленская откровенно рассказала, что она обсуждает с президентом

Она также рассказала о своем психическом здоровье

В настоящее время продолжаются переговоры о возможных мирных соглашениях супруга президента Украины Елена Зеленская дала интервью турецким журналистам в Анкаре, где находилась на этой неделе с официальным визитом. Она рассказала о тех ужасных условиях, в которых живут дети в Украине, затронула тему международной помощи и собственное психическое состояние во время войны.

Также первая леди Украины рассказала, что она обсуждает с президентом. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на CNN Turk.

О состоянии войны и новой "норме" в обществе

Елена Зеленская отметила значительные потери, которые понесет Украина. По ее словам, среди мирного населения насчитывается около 14 тысяч жертв, из которых 529 – дети, и это лишь подтвержденные случаи.

Первая леди подчеркнула абсурдность ситуации, когда человек не может чувствовать себя в безопасности в собственном доме.

Она отметила, что, несмотря ни на что, украинцы продолжают работать, учиться, дети ходят в школу, а люди выполняют свои профессиональные обязанности.

По словам Зеленской, хотя снаружи украинцы пытаются сохранять спокойствие, внутри каждого бушует настоящая буря.

Она решительно отвергла понятие "новой нормы", отметив опасность привыкания к военной реальности.

"Если война длится долго, это не должно быть нормальным", – подытожила первая леди.

О собственном психическом здоровье и детях

Зеленская напомнила, что в Украине действует национальная программа по охране психического здоровья и психосоциальной поддержки. Украинцы должны заботиться о собственном психическом здоровье каждый день. Зеленская добавила, что ее собственное психическое здоровье нормально, но она работает над этим: "Единственное, что дает мне надежду и уверенность, — это то, что мои дети со мной. Они могут продолжать свое образование".

Зеленская добавила, что ее собственное психическое здоровье в норме, но она работает над этим вопросом: "Единственное, что дает мне чувство надежды и уверенности, это то, что мои дети со мной. Дети могут продолжать обучение". Она подчеркнула, что она очень счастлива, что ее дети могут ходить в школу и университет.

"Это не только для моих детей, а для всех детей. Если украинские дети не могут представить, что будет через три-четыре года, не могут представить возможности куда-то уехать, путешествовать — это очень плохо. Именно поэтому для нас так важен мир и именно поэтому так важно закончить войну. Они никогда не жили в мире.

Об украинских детях в Турции

"Отношения между нашими странами продолжаются, и наши отношения, особенно с Эмине Эрдоган, очень теплые, и мы можем многого достичь вместе. Сегодня мы говорили именно об образовательной и культурной дипломатии. Посетили библиотеку с Эмине Эрдоган. Кроме того, посетили наших детей", – рассказала Елена Зеленская.

Ранее первые леди Украины и Турции Елена Зеленская и Эмине Эрдоган посетили в Анкаре детский дом, где разместили эвакуированных из Одессы детдомовцев "Солнышко". 34 сирот с инвалидностью из одесского Специализированного психоневрологического дома ребенка №3 "Солнышко" им из первой леди Турции удалось эвакуировать в Анкару еще в самом начале российского вторжения.

"Дети из детского дома "Солнышко" на самом деле с очень серьезными диагнозами. "Мы могли увидеть, как Турция положительно повлияла на их здоровье. Мы видели, как хорошо к ним относятся", – подчеркнула Зеленская.

Саммит первых леди и джентльменов

Елена Зеленская объявила о намерении организовать 5-й Саммит Первых леди и джентльменов в Киеве в сентябре этого года. Темы, которые будут обсуждаться в этом месяце, будут более четко определены.

"На прошлом Саммите Первых леди и джентльменов мы обсуждали вопросы безопасности детей. На самом деле мы нашли много ответов, как мы можем помочь детям. Мы смогли показать немедленный успех и много успешных шагов в гуманитарной помощи. Поэтому мы можем рассматривать эту платформу как эффективную платформу помощи. Я в этом очень уверен и надеюсь".

О желании мира в Украине

"Я хотела бы вам напомнить, что эта война началась на самом деле не недавно. Это началось в 2014 году. Все началось с того, что пришли российские войска и оккупировали Крым. Тогда мы надеялись, что кто-то со стороны придет и поможет нам. К сожалению, этого не произошло….Мы хотим, чтобы наши партнеры проснулись. Мы не хотим, чтобы они привыкли к войне, к беспощадности, к боли и жестокости. Мне очень страшно, потому что я не хочу, чтобы они привыкли или думали, что это наша новая норма. Потому что мы хотим выжить. Мы хотим выжить на своей земле и просим помощи для этого", — сказала Зеленская.

Ранее "Телеграф" писал, носит ли Елена Зеленская кольцо.