Втік услід за родичем-президентом: що відомо про кума Януковича Присяжнюка і де він зараз

У 2014 році Міністр аграрної політики втік з України

Микола Присяжнюк — колишній Міністр аграрної політики та продовольства України в уряді Миколи Азарова. Він також прославився як кум Віктора Януковича, як і Віктор Пшонка. Після Революції Гідності він втік з України і його місцеперебування тривалий час залишалося невідомим.

У 2014 році проти нього було порушено кримінальну справу, але у 2023 році її було закрито і експолітик уник кримінальної відповідальності. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Миколу Присяжнюка зараз і де він перебуває.

Що відомо про Миколу Присяжнюка

Народився 13 січня 1960 року в селі Ксаверів Житомирської області. Після закінчення технічного училища в Києві та служби в армії працював у Єнакієвому Донецької області, де познайомився з Віктором Януковичем. Згодом президент похрестив сина Миколи Присяжнюка Романа.

Згодом обіймав керівні посади в різних підприємствах та організаціях. У 2002 році був призначений першим заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації. У 2006 та 2007 роках обирався народним депутатом України від Партії регіонів. У березні 2010 року призначений міністром аграрної політики України, а з грудня того ж року очолив новостворене Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Обвинувачення та втеча з України

Після зміни влади у 2014 році Генеральна прокуратура України порушила проти Присяжнюка кримінальну справу за підозрою у зловживанні владою та незаконній приватизації державного майна. Зокрема, у нелегальній приватизації приміщення по вулиці Хрещатик у Києві.

Його оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол. За даними ЗМІ, він покинув Україну та переховувався в Росії, як і його кум Янукович. Згодом його було оголошено в розшук.

У вересні 2023 року суд закрив справу щодо підозрюваного Миколи Присяжнюка за строками давності. Таким чином кум Януковича уник кримінальної відповідальності за фактами зловживання владою. Однак, незважаючи на це, його ім'я досі значиться в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Де зараз Микола Присяжнюк

У матеріалах його справи було зазначено, що після втечі з України він придбав будинок в Угорщині, де мешкає й нині. Вищий антикорупційний суд підтвердив цю інформацію. Про це пише glavcom.ua. У публічному просторі він не з’являвся.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про пасіки Віктора Ющенка. Свого часу політик прославився своєю любов’ю до бджіл та меду, а згодом це стало мемом.