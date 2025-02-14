Не для захисту неба: стало відомо, як Україна застосовуватиме винущувачі Mirage

Науковий півробітник НАУ Валерій Романенко та авіаексперт Анатолій Храпчинський детально пояснюють бойові можливості, переваги та обмеження французьких літаків

Французькі винищувачі Mirage 2000, які передали Україні виконують важливу роль у захисті українського неба. Вони виконують завдання з патрулювання та перехоплення.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський. За його словами, що ці літаки оснащені ракетами повітря-повітря. Їх головною перевагою буде здатність наносити удари по наземних цілях завдяки широкому спектру доступних авіабомб.

Переваги та обмеження французьких винищувачів в українському небі

"Важливо згадувати про ракети M88, які ми вже використовуємо. Це протирадіолокаційні ракети з радіусом дії 150-300 кілометрів, ефективні проти системи ППО супротивника. Однак їх ефективне застосування можливе тільки в системі дальнього радіолокаційного виявлення", — підкреслює експерт.

Він каже, що наразі ми можемо працювати на відстані до 130 кілометрів, запускаючи з великої висоти французькі керовані бомби HAMMER як з "Міражів", так і з переобладнаних Су-27 та МіГ-29. Храпчинський додав, що проти без літаків ДРЛВ, які в реальному часі відстежують розташування ворожої ППО та системи РЕБ, ефективність наших дій суттєво обмежена.

"Системи РЕБ противника здатні осліплювати бортові радари та впливати на GPS-наведення зброї. Без літаків ДРЛВ ми не зможемо повноцінно використовувати ні F-16, ні Mirage 2000. Наші можливості обмежувати тактичні завдання на окупованих територіях України" — зауважив він.

За його словами, Росія активно використовує системи С-400 на лінії зіткнення з можливістю підсвічування цілей літаків Су-30 та Су-35. Це дозволяє їм знищувати повітряні цілі на відстані до 400 кілометрів. Храпчинський каже, що літаки противника своїми радарами підсвічують цілі для наземних С-400 з ракетами більшої дальності, що суттєво ускладнює наші операції на лінії зіткнення.

Щодо шведських літаків ДРЛВ, зазначає експерт: "Швеція мала надати два таких літаки, але поки що зарано говорити про їхню роботу в Україні. Ймовірно, все ще триває підготовка пілотів та операторів – фахівців з радіолокації, радіоелектронної розвідки та РЕБ, які працюють на борту".

Три головні функції Mirage 2000

Науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів, де ми зможемо використовувати винищувачі Mirage 2000. Перш за все він каже, що французькі винищувачі Mirage 2000, які Україна випускає від Франції, виконують три основні функції в українському небі.

"Перший і головний функціонал, для чого їх власне взяли — це носій Storm Shadow. На жаль, Mirage здатний нести лише одну ракету під крилами, хоча очікуваний варіант під дві ракети під крилами", — зазначає експерт.

Іншим завданням для Mirage 2000 стане протиповітряна оборона. За словами, Романенка, літаки використовуються для перехоплення російських крилатих ракет та дронів-камікадзе, схожих на F-16. При цьому експерт підкреслює, що ні F-16, ні Mirage не можуть працювати по балістичних ракетах.

"Літак оснащений радаром RDY3, який щось давно був вдосконалений. Він виявляє ціль на відстані 130 км на середніх висотах, а якщо ціль літає на висоті 35-37 км він здатний виявляти і супроводжувати. Радар здатний відстежувати одночасно до 8 цілей і використовувати при масованих нальотах, — пояснює науковець.

Особливу увагу Романенко звертає на можливості радара: "Система може наводити ракети одночасно на чотири цілі. Це дозволяє ефективно працювати при масованих ударах у своєму секторі з високою ймовірністю уражень більшості цілей".

Третьою функцією Mirage 2000 є застосування французьких керованих бомб HAMMER. Проте експерт каже, що це вкрай небезпечно і потребує додаткового підвісного контейнера. Лазерне обмеження на відстань максимум 10 км від лінії фронту, де працюють усі типи російських зенітних ракетних комплексів.

Додатковою перевагою може стати можливість використання французьких протирадіолокаційних ракет, якщо їх передадуть Україні.

"Ми можемо використовувати їх так само як американські HARM, по російській протиповітряній обороні", — додає експерт.

Романенко також звернув увагу на додаткові можливості: "Якщо виникнуть проблеми з постачанням озброєння для F-16 від США, то до номенклатури озброєння F-16 входять також французькі ракети малої дальності. Це відкриває додаткове вікно можливостей для отримання ракет повітряного бою, які ми також використовуємо для деяких зенітних ракетних комплексів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що літаки Mirage-2000 стануть відчутним доповненням до F-16, адже мають певні відмінності в характеристиках. Вони знадобляться для знищення позицій окупантів на лінії бойового зіткнення.