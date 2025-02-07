Що означають чутки про перемовини щодо завершення війни: експерт відповів

Росія висуватиме багато вимог та не збирається нічого робити на шляху до миру

Різноманітні заяви в інформаційному просторі з боку росіян про контакти щодо переговорів, які начебто вже йдуть, націлені на деморалізацію Заходу та України. Війна може припинитися тільки зі зміною влади у Кремлі.

Москва сьогодні не готова відступати від заявлених перемовних позицій та вимагатиме у Трампа речі, які він не може дати. Про це висловився політичний експерт Тарас Загородній в етері "Телеграфу".

"Це намагання деморалізувати захід, деморалізувати українське суспільство, що начебто щось відбувається. Тактика абсолютно зрозуміла, прозора. Якщо вони будуть говорити, що війна скоро закінчиться, в тому числі росіяни, деякі союзники подумають: навіщо постачати зброю, якщо війна закінчиться. Тому це абсолютно зрозуміло", – сказав він.

Загородній упевнений, що поки Путін при владі, війна Росії з Україною триватиме. Зі слів експерта, глава Кремля не відступить від заявленої позиції, що Україна має залишити Запоріжжя, Херсон та Донецьку область і визнати ці регіони російськими. Тільки після цього росіяни припинять вогонь.

"Ну і зняття санкцій – те, що вони будуть вимагати від Заходу. Тому це все окозамилювання, тому що немає про що говорити з росіянами. Вони будуть вимагати від Трампа те, що він дати їм не може. Він не зможе припинити удари по території Росії, наприклад українськими дронами. Він не зможе віддати їм Запоріжжя та Донецьку область. Не зможе демонтувати військову інфраструктуру НАТО, яку вони вимагають в Східній Європі, і багато чого іншого. Якісь гарантії безпеки вони вимагають", – каже експерт.

Підсумовуючи сказане, Загородній повторив, що всі заяви, які у великій кількості продукують росіяни, є ні чим іншим, як окозамилюванням. У реальності Москва нічого робити не збирається.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, якщо знатиме чим закінчиться для неї ця війна. Тим часом Москва постійно шукає причини відмовитися від них.