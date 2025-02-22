Представник НАТО розповів, чому має повчитися Альянс в України

Альянсу є чому повчитися у війні Росії проти України, вважає представник НАТО

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) може засвоїти багато уроків з російсько-української війни, зокрема у сфері технологій.

Про це заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час Київського безпекового форуму. За його словами, однією із сфер є розробка та використання всіх видів безпілотних літальних апаратів малого та далекого радіусу дії, а також радіоелектронна боротьба.

Головне завдання полягає у швидкості інновацій сьогодні, що є надзвичайним викликом, зазначив Тернер.

Також Тернер нагадав про відкриття спільного центру Україна-НАТО у Польщі з метою набуття як військового, так і невійськового досвіду.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 лютого, о 17:00 на Київському безпековому форумі розпочався спеціальний захід, присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім Патріка Тернера, у заході взяли участь колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова, посол Канади в Україні Наталія Цмоць.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія під час зустрічі у Саудівській Аравії вимагала від США вивести війська зі Східної Європи.