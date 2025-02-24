Ветеран поскаржився на ставлення українців: "Люди кривляться при погляді на мене"

А він просто хоче бути частиною суспільства

Сергій Гутнік на псевдо "Єнот" ділиться своїм досвідом про те, як суспільство реагує на поранених захисників. За його словами, люди кривляються.

Про це він сказав у відеоінтерв'ю "Телеграфу" — "Секунда — і тебе немає: ветеран "Єнот" про виживання після детонації міни, втрату ніг і уроки війни". Сергій розповідає про непрості моменти, коли стикається з неприйняттям та нерозумінням з боку оточуючих.

"Я і мої поранені побратими дуже часто стикаємося з поглядами оточення, мовляв, "що ти тут робиш, нащо ти їздиш, чого лякаєш людей". Люди кривляться при погляді на мене", – розповідає ветеран.

Щоб подолати стереотипи та показати реальність війни, він вирішив створити акаунт у TikTok. Його перше відео, де він демонструє, як самостійно сідає за кермо автомобіля без протезів, набрало 5 мільйонів переглядів лише за три дні.

Скриншот з відео "Єнота", яке за три дні набрало п’ять мільйонів переглядів

"Єнот" показав, як самостійно залазить в авто та їздить за кермом. Скриншот з відео

"Хочу донести своїми відео, що в країні війна і таких людей, як я, багато, але буде ще більше. І ми такі самі люди, як і ви, просто хтось без рук, хтось без ніг", – пояснює він свою мотивацію.

Ветеран наголошує, що не шукає особливого ставлення чи визнання: "Я не прошу, щоб переді мною кланялися, не потрібно, щоб мені дякували, – просто хочу бути частиною суспільства".

Раніше "Телеграф" писав, що доброволець пояснив, як спілкуватися з бійцями з ПТСР.