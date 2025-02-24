Ветеран пожаловался на отношение украинцев: "Люди кривятся при взгляде на меня"

А он просто хочет быть частью общества

Сергей Гутник под псевдонимом "Енот" делится своим опытом о том, как общество реагирует на раненых защитников. По его словам, люди кривляются.

Об этом он сказал в видеоинтервью "Телеграфу" — "Секунда — и тебя нет: ветеран "Енот" о выживании после детонации мины, потере ног и уроках войны". Сергей рассказывает о непростых моментах, когда сталкивается с неприятием и непониманием со стороны окружающих.

"Я и мои раненые собратья очень часто сталкиваемся со взглядами окружающих, мол, "что ты здесь делаешь, зачем ты ездишь, чего пугаешь людей". Люди морщатся при взгляде на меня", — рассказывает ветеран.

Чтобы преодолеть стереотипы и показать реальность войны, он решил создать аккаунт в TikTok. Его первое видео, где он демонстрирует, как самостоятельно садится за руль автомобиля без протезов, набрало 5 миллионов просмотров всего за три дня.

Скриншот из видео "Енота", которое за три дня набрало пять миллионов просмотров

"Енот" показал, как самостоятельно забирается в авто и ездит за рулем. Скриншот с видео

"Хочу донести своими видео, что в стране война и таких людей, как я, много, но будет еще больше. И мы такие же люди, как и вы, просто кто-то без рук, кто-то без ног", — объясняет он свою мотивацию.

Ветеран отмечает, что не ищет особого отношения или признания: "Я не прошу, чтобы передо мной кланялись, не нужно, чтобы меня благодарили, — просто хочу быть частью общества".

Ранее "Телеграф" писал, что доброволец объяснил, как общаться с бойцами из ПТСР.