Ветеран пожаловался на отношение украинцев: "Люди кривятся при взгляде на меня"
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А он просто хочет быть частью общества
Сергей Гутник под псевдонимом "Енот" делится своим опытом о том, как общество реагирует на раненых защитников. По его словам, люди кривляются.
Об этом он сказал в видеоинтервью "Телеграфу" — "Секунда — и тебя нет: ветеран "Енот" о выживании после детонации мины, потере ног и уроках войны". Сергей рассказывает о непростых моментах, когда сталкивается с неприятием и непониманием со стороны окружающих.
"Я и мои раненые собратья очень часто сталкиваемся со взглядами окружающих, мол, "что ты здесь делаешь, зачем ты ездишь, чего пугаешь людей". Люди морщатся при взгляде на меня", — рассказывает ветеран.
Чтобы преодолеть стереотипы и показать реальность войны, он решил создать аккаунт в TikTok. Его первое видео, где он демонстрирует, как самостоятельно садится за руль автомобиля без протезов, набрало 5 миллионов просмотров всего за три дня.
"Хочу донести своими видео, что в стране война и таких людей, как я, много, но будет еще больше. И мы такие же люди, как и вы, просто кто-то без рук, кто-то без ног", — объясняет он свою мотивацию.
Ветеран отмечает, что не ищет особого отношения или признания: "Я не прошу, чтобы передо мной кланялись, не нужно, чтобы меня благодарили, — просто хочу быть частью общества".
Ранее "Телеграф" писал, что доброволец объяснил, как общаться с бойцами из ПТСР.