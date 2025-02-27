"Не рівня": заступниця голови Чернівецької ОДА потрапила у скандал з образою військового

Чиновниця поскаржилася на "траву"

Першу заступницю голови Чернівецької ОДА Олену Атаманюк звинуватили у неповазі до її колеги, ветерана бойових дій та снайпера ССО Валерія Вівчарука. Сама чиновниця це заперечує.

Історією поділився військовослужбовець Вальтер Шеффер у Facebook. За його словами, Атаманюк нібито заявила, що Вівчарук "їй не рівня" і відмовилася сидіти поруч з ним.

"Уявіть цей рівень зневаги до військового, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО! Ми й так часто стикаємося з хамством від цивільних щодо військових, але тут ідеться про держслужбовця. Якщо чиновник дозволяє собі так поводитися, про яку повагу до ветеранів може йти мова? Це ще війна не закінчилася. Уявіть, що буде далі", — написав він.

Він також прикріпив до повідомлення скріншот листування, на якому видно коментар Атаманюк.

Атаманюк назвала картинку фейковою, а також повідомила про те, що проти неї кілька тижнів йде інформаційна атака.

"Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, водій маршрутки у Києві нахамив військовослужбовиці з контузією. Пізніше стало відомо, що його відсторонили від роботи, зараз проводиться розслідування.